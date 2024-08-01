Німеччина: Видати РФ убивцю Красікова було важким рішенням

Видати Росії в рамках обміну ув'язненими кілера Вадима Красікова було непростим рішенням, визнали в уряді ФРН. За даними ЗМІ, в прокуратурі Німеччини вважають це "надмірною поступкою" Путіну.

В уряді Німеччини визнали, що видати Росії в рамках обміну ув'язненими між РФ і Заходом кілера Вадима Красікова було "непростим рішенням".

"На одній шальці терезів була зацікавленість держави у виконанні вироку засудженому до тюремного ув'язнення, на іншій - свобода, фізичне благополуччя і в деяких випадках - життя невинних людей, поміщених у російські в'язниці, і несправедливо засуджених політичних в'язнів", - сказав офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на брифінгу в четвер, 1 серпня.

Німецькі ЗМІ: слідчі в гніві через звільнення Красікова

Напередодні німецький таблоїд Bild написав, що слідчі незадоволені несподіваним звільненням агента російських спецслужб Красікова на волю після інтенсивного розслідування та вироку до довічного ув'язнення.

Своєю чергою німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що генеральний прокурор при Верховному суді ФРН вважає це надмірною поступкою президенту РФ Володимиру Путіну.

Шольц готує заяву щодо обміну та зустріч зі звільненими

FAZ із посиланням на джерела також пише, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступить зі зверненням щодо обміну.

Тим часом Spiegel пише, що Шольц має персонально зустріти звільнених в аеропорту "Кельн-Бонн".