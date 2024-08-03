Звільнені політв'язні з РФ просять послабити західні санкції

Після прибуття в Німеччину в рамках обміну ув'язненими між Росією та Заходом російські опозиціонери Кара-Мурза та Пивоваров заявили, що санкції проти "звичайних росіян" - несправедливі й контрпродуктивні.

Звільнені в рамках обміну ув'язненими між Росією та Заходом російські опозиційні політики виступили за послаблення деяких західних санкцій проти РФ.

Кара-Мурза: Санкції проти всіх росіян - несправедливі

На зустрічі з журналістами в редакції Deutsche Welle (DW) у Бонні 2 серпня Володимир Кара-Мурза, відповідаючи на запитання про свою політичну діяльність після звільнення, заявив, що західні санкції, запроваджені останніми роками, виявилися спрямованими не проти режиму Володимира Путіна, а проти всієї країни та російських громадян.

"Не плутайте путінський режим із Росією - це не одне й те саме. І це брехня, що всі в Росії підтримують війну", - сказав він.

Політик нагадав, що раніше займався міжнародним напрямком, особливо персональними санкціями проти путінських чиновників у рамках закону Сергія Магнітського. Принцип цього закону, за його словами, полягає в тому, що особисто ті люди, які на підставі підтверджених і достовірних даних брали участь в корупції та порушенні прав людини в своїй країні, більше не зможуть вивозити накрадене і користуватися благами демократичних принципів у країнах Заходу.

"Ми бачимо в останні роки, особливо після початку війни, відхід від цього принципу багатьма демократичними країнами. І ми бачимо дуже часто, що санкції західних демократичних країн виявляються спрямовані вже не проти режиму Путіна і не проти конкретних злочинців у вищих лавах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян", - сказав він.

На його думку, це "несправедливо і контрпродуктивно", тому він збирається працювати над тим, щоб "санкції проти путінського режиму були спрямовані саме проти путінського режиму". "Країну не чіпайте - негідників карайте", - нагадав він слова вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Пивоваров закликав Захід давати візи "звичайним росіянам"

Андрій Пивоваров назвав однією зі своїх цілей протидію російській пропаганді, яка навіює думку, що Росія - в оточенні ворогів. За його словами, для цього слід "послабити санкції, які стосуються простих людей".

"Ми будемо домагатися, щоб санкції були не проти людей в Росії, а проти путінського режиму", - сказав він і закликав західну аудиторію "не асоціювати людей в Росії з російським режимом".

"Я б хотів, користуючись можливістю, звернутися до країн Заходу, щоб вони звернули увагу на простих людей в Росії", - сказав він.

За його словами, звичайні росіяни не підтримують війну РФ проти України, як би це не намагалася представити російська пропаганда, і потребують підтримки, бо в поточних умовах у країні просто намагаються вижити.

Він закликав країни Заходу, зокрема, не ускладнювати отримання віз для звичайних росіян, які не підтримують війну проти України.

Читайте також: Дипломатичний подвиг: Байден про обмін ув'язненими з РФ