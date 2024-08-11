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NYT: Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах

Євгенія Наконечна
11 серпня 2024 р.

Опитування, яке провело видання New York Times, показує, що Камала Гарріс лідирує у Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії. Ці штати вважаються ключовими для результатів виборів.

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Кандидати у президенти США: Дональд Трамп і Камала Гарріс
Кандидати у президенти США: Дональд Трамп і Камала ГаррісФото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Згідно з результатами опитуваннями Siena Polls для видання New York Times, віцепрезидентка США, демократка Камала Гарріс випереджає кандидата на президентську посаду від Республіканської партії Дональда Трампа на 4 відсоткові пункти у трьох ключових штатах - Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії. Про це з посиланням на сайт видання у неділю, 11 серпня, повідомляє "Укрінформ".

Опитування показали, що за Гарріс проголосували б 50 відсотків потенційних виборців у цих трьох штатах, Трампа б підтримали 46 відсотків. Видання зазначає, що опитування близько 2000 виборців проводилися у трьох цих штатах 5-9 серпня після того, як Гарріс оголосила кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

NYT пише, що це одне з перших "високоякісних опитувань", проведених вже після зняття Джо Байдена з президентських перегонів. До того Трамп мав невелику перевагу над кандидатом від демократів.

"Демократи зараз мають помітно сильнішу позицію в цих трьох "хитких" штатах, які тривалий час були ключовими для перемог або поразок партії. Проте, результати опитувань показують вразливі місця Гарріс. Виборці віддають перевагу Трампу, коли йдеться про те, кому вони довіряють економіку й імміграцію. Це питання, які залишаються основними у президентських перегонах", - ідеться у публікації.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

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