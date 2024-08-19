Кадиров похвалився Tesla Cybertruck, Маск відреагував

Кадиров похвалився Tesla Cybertruck, Маск відреагував19 серпня 2024 р.
Очільник Чечні Рамзан Кадиров, проти якого США та ЄС запровадили санкції за порушення прав людини, похвалився у своєму Telegram-каналі автомобілем Tesla Cybertruck, на якому встановлений кулемет.
На кадрах Кадиров їздить по столиці Чечні Грозному в Tesla Cybertruck, а далі позує біля авто з ременями з боєприпасами на плечах і на грудях. За словами голови Чечні, незабаром автомобіль поїде на війну Росії проти України.
У відео Кадиров подякував голові Tesla Ілону Маску, хоча й не було зрозуміло, чи був автомобіль подарунком. Також він запросив Маска до Чечні: "Чекаємо в гості".
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Маск заявив, що не дарував Cybertruck Кадирову
Ілон Маск заперечив, що подарував Кадирову Cybertruck. Про це він повідомив у соцмережі Х, відповідаючи на допис журналіста Сета Абрамсона, який запитав, як може Маск виступати у воєнній академії США, поставляючи при цьому транспортні засоби ворогам США.
"Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це неймовірно", - написав Маск.
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