Ілона Маска звинувачують в харасменті експрацівниці SpaceX

За словами вісьмох колишніх співробітниць SpaceX, які подали в суд на Ілона Маска, їх звільнили після відкритого листа про ситуацію в компанії та поведінку її засновника.

Вісім колишніх працівниць SpaceX подали до суду на компанію та її засновника, американського мільярдера Ілона Маска, звинувативши того в харасменті. Про це повідомили ввечері 12 червня американські телеканал NBC і новинна агенція Bloomberg .

Заявниці стверджують, що Маск особисто наказав звільнити їх після того, як вони написали відкритого листа про те, що SpaceX толерує сексуальні домагання, а поведінка Маска в публічній сфері сприяє цьому.

У чому жінки звинувачують Маска

"Маск ставиться до жінок як до сексуальних об'єктів, які оцінюються за розміром бюстгальтера, завалює співробітників непристойними сексуальними жартами та пропонує тим, хто кидає виклик атмосфері "звіринця", шукати роботу в іншому місці, якщо їм це не подобається", - заявили жінки.

У позові йдеться про кілька порушень трудового законодавства, зокрема про те, що Маск "особисто займався сексуальними домаганнями і створював ворожу атмосферу на робочому місці", а також мстився працівникам за "протидію дискримінації, домаганням та ворожій робочій обстановці, які вони спостерігали".

"У позові стверджується, що повідомлення Маска в соціальній мережі Twitter, тепер уже X, заохочували сексуально неприйнятні висловлювання та поведінку на робочому місці серед рядових співробітників. У ньому наводиться не менше 20 його постів, зокрема кілька, в яких згадується пеніс", - пишуть журналісти.

Коментар президентки SpaceX

Про звинувачення особисто Маска в сексуальних стосунках з працівниками на робочому місці напередодні написало американське видання The Wall Street Journal (WSJ ).

У коментарі йому президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що це повідомлення відображає "наратив, який вводить в оману", а Маск - "один з кращих людей, з якими вона знайома".

Водночас Шотвелл запевнила, що компанія проводить повне розслідування всіх висунутих звинувачень та вживає відповідних заходів.