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ЕкономікаНімеччина

Компанії Tesla дозволили розширити завод під Берліном

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
5 липня 2024 р.

Дозвіл влади Бранденбурга дасть змогу американській компанії достроково розпочати будівельні роботи в Грюнгайді. Дозвіл не поширюється на розширення території для спорудження вантажного терміналу.

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Завод Tesla в Грюнгайді
Завод Tesla в ГрюнгайдіФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Американському виробнику електромобілів - компанії Tesla - дозволено розширити свій єдиний завод у Європі з метою нарощування виробництва. Відомство з охорони довкілля федеральної землі Бранденбург в четвер, 4 липня, схвалило відповідну заяву Tesla. У результаті американська компанія зможе достроково розпочати перші будівельні роботи в Грюнгайді під Берліном.

При цьому дозвіл влади Бранденбурга поширюється лише на розширення виробництва на вже наявній території заводу без вирубки лісу. Він не стосується запланованого розширення території для будівництва вантажного терміналу, що викликало протести.

Нарощування виробництва електромобілів

Tesla планує подвоїти щорічне виробництво електромобілів у Грюнгайді з півмільйона до мільйона одиниць. Досі вдавалося досягти лише показника в 300 тисяч електромобілів на рік. Компанія американського мільярдера Ілона Маска виробляє електромобілі в Грюнгайді з березня 2022 року. На цьому підприємстві зайнято близько 12 тисяч осіб.

Заплановане скорочення робочих місць на Tesla в усьому світі на тлі просідання ринку електромобілів торкнулося і сотні робочих місць у Грюнгайді. У квітні Tesla повідомила про закриття на цьому заводі 400 місць. Проте компанія планує в майбутньому нарощувати виробництво.

Екологи та місцеві жителі вельми стурбовані планами Tesla, оскільки завод у Грюнгайді частково розташований у заповідній зоні. Компанія має намір побудувати ще одне велике заводське приміщення й оптимізувати наявні потужності.

Нагадаємо, в ЄС набувають чинності значно вищі ставки ввізного мита на китайські електрокари.

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