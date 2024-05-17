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Під час наступу РФ під Харковом відключилися Starlink - WP

Олексій Волошинов
17 травня 2024 р.

Системи супутникового інтернету вийшли з ладу вперше з початку війни в Україні, що завадило відбити наступ російських військ, пише The Washington Post.

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Старлінк
StarlinkФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Супутникові системи інтернет-зв'язку Starlink вийшли з ладу в перший день наступу російських військ у Харківській області. Про це з посиланням на українських військових пише в п'ятницю, 17 травня, американське видання The Washington Post (WP).

За даними журналістів, таке відключення сталося вперше з початку війни Росії проти України. Воно завадило військовим Збройних сил України (ЗСУ), які використовують Starlink для забезпечення зв'язку та управління розвідувальними безпілотниками, відстежувати переміщення російських окупантів під час наступу під Харковом.

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"У певний момент ми залишилися абсолютно сліпими", - розповів WP командир однієї з бригад ЗСУ під позивним "Артист". За його словами, у певний момент дрони "просто пропали".

Як пише WP, локальні успіхи російських військових, окрім проблем зі Starlink, можна пояснити затримкою в постачанні допомоги Україні від США та браком солдатів у ЗСУ. 

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