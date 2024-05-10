Пентагон і Space X перекрили доступ РФ до Starlink

Пентагон і Space X перекрили доступ РФ до Starlink10 травня 2024 р.
Представники міністерства оборони США (Пентагон) запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні, заявив 9 травня агенції Bloomberg керівник відділу космічної політики Пентагону Джон Пламб.
За його словами, США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX (Ілона Маска) з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink". Хоча "це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми вже впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", сказав він.
Пламб не став деталізувати, як саме вдалося обмежити доступ. "На даний момент ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку", - додав він.
Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Зокрема, в оголошеннях пропонуються пристрої, нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
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ГУР: Росія отримує "старлінки" з арабських країн
У лютому Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило, що окупанти почали використовувати Starlink на фронті.
У SpaceX запевнили, що не ведуть бізнес з урядом РФ чи з російськими військовими, ніколи не продавали Starlink у Росії та не відправляли обладнання в РФ. Водночас у компанії пообіцяли: якщо отримають підтверджену інформацію про використання "старлінків" підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для відключення терміналів.
Після цього начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що російські приватні фірми купують Starlink у посередників, які видають покупку за особисте користування і доставляють обладнання в Росію, зокрема це робиться робиться через арабські держави.
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