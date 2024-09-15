Глава Ахмату - Україні: Залишіть собі чеченських полонених

За словами Апти Алаудінова, він не працюватиме над поверненням чеченських бійців, які здалися ЗСУ.

Заступник начальника головного військово-політичного управління збройних сил РФ, командир кадирівських спецпризначенців "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що не сприятиме визволенню з полону чеченських бійців, які "добровільно здалися" Збройним силам України (ЗСУ). Алаудінов записав відео з цим оголошенням і розмістив його в своєму Telegram-каналі у неділю, 15 вересня.

"Чеченці споконвіку вважали для себе найбільшою ганьбою здачу в полон. Для чеченця це така ганьба, яку не можна змити взагалі нічим, окрім як своєю кров'ю", - каже Алаудінов на записі. "Як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися як дівчата в полон, взагалі жити?" - додає він.

Полонених Алаудінов закликав зробити все, щоб їх убили. "Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть життя", - каже він, додаючи, що, на його думку, ці бійці "зійшли зі священного шляху".

"Залиште їх собі"

Командир "Ахмата" розповів, що до нього звертаються родичі чеченців, взятих у полон українськими військовими, з проханням допомогти у звільненні їхніх близьких. Алаудінов сказав, що готовий сприяти поверненню інших полонених, але не чеченців.

"Українцям я говорю: залиште їх собі. Вони нам не потрібні 100 років і два роки. Взагалі не треба мені дзвонити, я що вам - обмінювач?" - заявив він.

"Розминулися з ЗСУ"

Раніше Алаудінов заперечував, що кадирівці потрапили в український полон. Так, на початку серпня він говорив, що чеченські підрозділи в Курській області РФ не змогли відбити атаку ЗСУ через те, що просто "розминулися" з українськими військовими . Він запевняв, що українські солдати просто пройшли повз чеченські опорні пункти, не вступаючи в бій.

Водночас російський "воєнкор" Юрій Котенок повідомляв зовсім інше. Він стверджував, що "ахматівці" дислокувалися якраз у тих районах Курщини, де почався наступ ЗСУ. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писав, що кадирівський спецназ у Коренівському районі після перших ударів українських військових "роззосередився".

Чеченські формування під час заколоту Пригожина

Раніше - під час заколоту російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та її керівника Євгена Пригожина - чеченські формування Росгвардії, які фактично є особистою гвардією голови Чечні Рамзана Кадирова, зняли з фронту та відправили в Ростов-на-Дону. Однак протягом усього часу, поки "вагнерівці" перебували в цьому місті, кадирівці туди тільки прямували чи стояли у пробці. У результаті їм так і не вдалося дістатися Ростова і зустрітися з ПВК "Вагнер".