З російського полону звільнили ще 103 українських військових

14 вересня з російського полону повернулися понад сто український військових, більшість яких утримувалися в РФ з перших днів війни. Україна віддала Росії стільки ж захоплених у полон на Курщині.

У рамках обміну полоненими з Росією в суботу, 14 вересня, було звільнено 103 українських військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових і сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", - написав він у Telegram.

Більшість звільнених утримувались в РФ з перших днів війни

Як уточнив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, серед звільнених - оборонці 36-ї бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", представники спецпідрозділу "Кракен", а також представники Нацполіції, тероборони, ДСНС, інших підрозділів ЗСУ.

"Переважна більшість звільнених - люди, які утримувалися з перших днів війни", - зауважив омбудсмен. За його словами, повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування в полоні стан їхнього здоров'я значно погіршився.

Як поінформував Лубінець, загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими та повернути 3672 українців.

Україна віддала Росії 103 захоплених у полон на Курщині

Своєю чергою в міністерстві оборони Росії повідомили про повернення 103 російських військових, захоплених у полон у Курській області РФ

Напередодні, 13 вересня, з російського полону повернули 49 українців - як військових, так і цивільних.