Україна повернула з полону в РФ ще 49 військових і цивільних

Серед звільнених - бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також цивільні. Додому повернулися, зокрема, 23 жінки. Це був 56-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна в рамках чергового обміну , що відбувся у п'ятницю, 13 вересня, повернула з російського полону 49 українців і українок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умерова - дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - повідомив він.

56-й обмін військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що це був 56-й обмін військовополоненими. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення, Україні вдалося повернути з полону 3569 людей.

13 вересня з російського полону повернулися ще 49 українців і українок Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/Handout/REUTERS

"Стан здоровʼя повернутих дуже важкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги. На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу омбудсмана. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому", - зазначив Лубінець.

Також він додав, що вперше за довгий час вдалося повернути з полону жінок - в рамках цього обміну додому повернулися 23 українки.

Серед тих, хто повернувся з полону 13 вересня - 23 жінки Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/Handout/REUTERS

Нагадаємо, що під час обміну 24 серпня з російського полону повернулися 115 українських військовослужбовців. Усі вони у момент захоплення проходили строкову службу.

Вересневий обмін полоненими став вже другим від початку розгортання військової операції ЗСУ на території Курської області Росії. Під час цього наступу президент Володимир Зеленський неодноразово повідомляв про "поповнення обмінного фонду", тобто про захоплення в полон російських військових.