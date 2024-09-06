Розстріл українських полонених: Київ закликає світ до дій

Після оприлюднення відео розстрілу російськими окупантами ймовірно українських військовополонених міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин армії Росії.

"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства", - йдеться в заяві речника МЗС Георгія Тихого в п'ятницю, 6 вересня.

Він закликав усі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених. "Необхідно консолідувати всі зусилля для втілення положень "формули миру" президента Володимира Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", - додав Тихий.

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКХЧ), аби вони змусили Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права.

"Розстріл росіянами українського військовополоненого - це грубе порушення Женевських конвенцій! Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними", - наголосив омбудсмен. Лубінець додав, що кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота "не має мовчати на системні злочини окупантів".

На думку омбудсмена, такі дії РФ є частиною гібридної війни та націлені на залякування українців. "РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя - обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", - зазначив він.

Офіс генпрокурора: Страта могла сталася в Покровському районі

Офіс генерального прокурора заявив, що розпочав розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

За попередніми даними, це могло статися 27 серпня після атаки РФ дронами по одній з позицій Збройних сил України (ЗСУ) в Покровському районі. "Під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон", - ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури, коли українські військові вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою, російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Інформація щодо подальшої долі пораненого ще уточнюється.

Загалом Офіс генпрокурора розслідує факти можливої страти 73 українських військовополонених російськими окупантами.