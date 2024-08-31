Україна витискає війну на територію РФ - Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, наступ у Курській області допомогає Україні збільшити обмінний фонд та витіснити війну на територію РФ. Також він очікує від Заходу додаткові системи ППО.

Збройні сили України (ЗСУ) під час наступу у Курській області продовжують брати в полон російських військових та витискають війну на територію РФ.

"Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення", - заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу, 31 серпня.

Також Зеленський повідомив про інші результати наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, про ситуацію на лінії фронту на Донбасі, де наступає армія РФ. "Покровський напрямок - найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз - завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари", - сказав він.

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Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ повідомив у суботу, що з початку доби станом на 16:00 кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільшу кількість боєзіткнень зафіксовано на Покровському і Курахівському напрямках - відповідно 23 та 21 спроби росіян атакувати. На Куп'янському та Краматорському напрямках зафіксовано по 12 боєзіткнень з початку доби.

Дозволи на далекобійність та ППО від партнерів

Зеленський також звернувся до США, Великобританії, Франції та Німеччини з проханням надати Україні дозвіл на удари вглиб території РФ західною зброєю. Він зазначив, що цими днями у Вашингтоні працює українська делегація, яка саме й намагається переконати США дозволити Києву бити вглиб російської території американською зброєю.

"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб - це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам... Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети", - заявив президент.

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Також він додав, що влада веде діалог з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) - "про системи, які так потрібні особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям у школах, нашим містам, нашій енергетиці".

"Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин - про додаткові системи ППО", - наголосив Зеленський.