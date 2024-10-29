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КонфліктиРосійська Федерація

Дрони атакували університет спецназу ім. Путіна в Чечні

Дмитро Шварц
29 жовтня 2024 р.

"Російський університет спецназу" імені Путіна в Гудермесі атакували безпілотники, заявив глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров.

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Безпілотник, БпЛА
ДронФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров заявив зранку вівторка, 29 жовтня, що дрони атакували територію "Російського університету спецназу" в Гудермесі.

Він стверджує, що внаслідок атаки спалахнув дах порожньої будівлі, пожежу вже ліквідували, постраждалих немає, а заклад продовжить роботу.

"Російський університет спецназу" імені Путіна

"Російський університет спецназу" запрацював у 2013 році, а в квітні 2022-го на його базі відкрили центр підготовки солдатів для війни проти України.

В лютому цього року Кадиров заявив, що університету дадуть ім'я президента РФ Володимира Путіна.

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