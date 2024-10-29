Дрони атакували університет спецназу ім. Путіна в Чечні

Дрони атакували університет спецназу ім. Путіна в Чечні29 жовтня 2024 р.
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Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров заявив зранку вівторка, 29 жовтня, що дрони атакували територію "Російського університету спецназу" в Гудермесі.
Він стверджує, що внаслідок атаки спалахнув дах порожньої будівлі, пожежу вже ліквідували, постраждалих немає, а заклад продовжить роботу.
"Російський університет спецназу" імені Путіна
"Російський університет спецназу" запрацював у 2013 році, а в квітні 2022-го на його базі відкрили центр підготовки солдатів для війни проти України.
В лютому цього року Кадиров заявив, що університету дадуть ім'я президента РФ Володимира Путіна.