Дрони атакували університет спецназу ім. Путіна в Чечні

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров заявив зранку вівторка, 29 жовтня, що дрони атакували територію "Російського університету спецназу" в Гудермесі.

Він стверджує, що внаслідок атаки спалахнув дах порожньої будівлі, пожежу вже ліквідували, постраждалих немає, а заклад продовжить роботу.

"Російський університет спецназу" імені Путіна

"Російський університет спецназу" запрацював у 2013 році, а в квітні 2022-го на його базі відкрили центр підготовки солдатів для війни проти України.

В лютому цього року Кадиров заявив, що університету дадуть ім'я президента РФ Володимира Путіна.