Кадиров стверджує, що у Чечні загинули українські полонені

За твердженням глави Чечні, жертв серед росіян та чеченців внаслідок удару по університету спецназу в Гудермесі немає, натомість нібито загинули українські військовополонені.

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров стверджує, що внаслідок дронового удару по території "Російського університету спецназу" в Гудермесі загинули українські військові, які перебували у полоні. Про це він написав увечері у середу, 29 жовтня, у Telegram.

"Як і казав раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених", - написав Кадиров. Водночас він стверджує, що "на кожному стратегічному об'єкті в республіці", зокрема на території РУС, нібито утримуються до 10 українських військовополонених. Точної кількості жертв він не навів.

Підтверджень словам Кадирова немає. Атака на університет, названий на честь Путіна, сталася 29 жовтня. Тоді Кадиров заявив, що загиблих та постраждалих немає.

Україна атаку на університет у Гудермесі офіційно не коментувала. Водночас джерела видання "Суспільне " в українських спецслужбах підтвердили факт атаки і повідомили, що дрон, який вразив будівлю РУС, могли запустити з Дагестану або Інгушетії.

У РУС готують солдатів для війни проти України

Приватний університет спецпризначенців у Гудермесі був заснований у серпні 2013 року за ініціативою Кадирова і носить ім'я президента РФ Володимира Путіна.

Міністерство оборони Великої Британії у травні 2024 року повідомило, що в цьому навчальному закладі готують російських військовослужбовців до участі у війні проти України, і що з лютого 2022 року там пройшли підготовку приблизно 42 тисячі військових. "Водночас, дуже ймовірно, що в цьому університеті солдати проходять лише тренінг тривалістю до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання і самого навчального закладу", - йшлося у заяві.