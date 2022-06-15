Суд у Мюнхені: хто і як готував замах у ФРН на критика Кадирова

15 червня 2022 року у Вищому земельному суді Мюнхена розпочинається судовий процес у справі про організацію замовного вбивства чеченського опозиціонера Мохмада Абдурахманова - критика глави Чечні Рамзана Кадирова та брата відомого чеченського блогера Тумсо Абдурахманова.

Кого судять?

Головним обвинуваченим у цій справі проходить чеченець Валід Д., якому, за даними Федеральної прокуратури ФРН, у 2020 році спецслужбами Чечні було доручено організувати в Німеччині вбивство Мохмада Абдурахманова. Вчинити злочин обвинувачений не встиг, його було затримано. Під час обшуку у нього виявили пістолет Макарова з глушником, із якого планувалося застрелити чеченського опозиціонера.

Судитимуть Валіда Д. за підготовку та організацію тяжкого злочину, а також за порушення закону про зброю. Головним свідком у справі виступає інший чеченець - Тамерлан А. За даними слідства, він мав стати виконавцем цього злочину. Слідство вважає, що Валід Д. звернувся з пропозицією убити Мохмада Абдурахманова до потенційного кілера Тамерлана А., але той 17 грудня 2020 року розповів про підготовку замаху самому Абдурахманову.

За даними слідства, адресу проживання Абдурахманова в Німеччині Валіду Д., ймовірно, повідомив один із співробітників Відомства з охорони конституції ФРН (BfV) федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія. Стосовно цієї особи у 2020 році Федеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретних відомостей.

"Наказ убити мене та брата віддало найвище керівництво Чечні"

Мохмад Абдурахманов, на якого, за даними слідства, готувався замах, виступає на судовому процесі як співпозивач. Його інтереси у суді захищає його адвокатка Йоганна Кюнне (Johanna Kühne).

Мохмад Абдурахманов

"Мій брат Тумсо Абдурахманов і я публічно критикуємо проросійський режим у Чечні ставленика Кремля Рамзана Кадирова. Російський окупаційний режим знищує чеченський народ і пригнічує будь-який протест. Путін дав Кадирову абсолютну владу в Чечні, і для того, щоб йому сподобатися, Кадиров робить усе можливе. Причиною для підготовки мого вбивства стала активна позиція мого брата Тумсо і моя позиція проти проросійського режиму в Чечні. Я впевнений, що наказ убити мене було віддано вищим керівництвом Чечні та схвалено Кадировим.

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З моменту, коли я дізнався про те, що проросійський режим у Чечні хоче убити мене в Німеччині, я не почуваюся у безпеці, але я не здивований. Російський уряд уже спробував убити мого брата Тумсо, який перебуває у Швеції. Було вчинено вбивства критиків Кадирова у Франції, Австрії, Німеччині. Я побоююся наступних можливих замахів на мене та мого брата. Але ми не дамо нас залякати. Я очікую, що під час процесу суд врахує політичне підґрунтя цієї справи", - звернувся з письмовою заявою до суду Мохмад Абдурахманов напередодні початку процесу.

Замах на Тумсо та спроба отримати притулок у Європі

У квітні 2021 року суд у Швеції засудив до 12 років позбавлення волі росіянина, визнаного винним у замаху на Тумсо Абдурахманова у місті Евле у лютому 2020 року. Злочинець проникнув у квартиру блогера, поки той спав, і почав бити його молотком по голові. Абдурахманов зумів відібрати у нападника молоток і викликати поліцію. Брати Абдурахманови вимушено покинули Чечню у 2015 році. Тумсо стверджує, що це сталося після тиску на нього з боку далекого родича Рамзана Кадирова - Іслама Кадирова, який тоді обіймав посаду керівника адміністрації голови Чечні.

Тумсо Абдурахманов

Тумсо опинився у Польщі, Мохмад - у Німеччині. Але потім Тумсо переїхав до Швеції, де вже отримав притулок. Мохмад ще бореться за те, щоби легально залишитися в Європі. Раніше йому та його сім'ї двічі відмовляли у наданні притулку у ФРН.

19 серпня 2019 року Мохмада Абдурахманова було оштрафовано на 1350 євро за два дописи в соцмережі Facebook. Один із них - репост статті Deutsche Welle російською мовою про те, якими шляхами терористи з "Ісламської держави" отримують зброю. У лютому 2020 року цей вирок було скасовано Вищим земельним судом Баварії, справу було надіслано на новий розгляд із новим складом суду.

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Вищий земельний суд дійшов висновку, що накладення штрафу було "помилковим", зокрема, через те, що дії Абдурахманова захищено його правом на свободу слова. 11 серпня 2020 року суд в Аугсбурзі повністю виправдав Мохмада Абдурахманова у справі про репост і розповсюдження відео, не виявивши у його діях складу злочину.