У міноборони РФ заявили про "відведення" військ з Лиману

У міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська були "відведені" з Лиману на Донеччині "на більш вигідні рубежі". За даними Києва, в оточенні ЗСУ перебувало від 2,5 до 5,5 тисячі російських військових.

Міністерство оборони Росії у суботу, 1 жовтня, заявило про "відведення" військ з міста Лиман у Донецькій області.

"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва міста Лимана, яку використовує Росія. - Ред.) на більш вигідні рубежі", - цитує інформагентство "Інтерфакс" заяву офіційного представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова.

Раніше речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України (ЗСУ) оточили російське угруповання в Лимані. За даними Києва, в оточенні перебувало від 2,5 до 5,5 тисячі російських військових.

До цього глава офісу президента України Андрій Єрмак розмістив у своєму Telegram-каналі відео, на якому українські військові вішають прапор України на стелі на в'їзді до Лиману.

Коментуючи "відхід" російських військ з Лиману, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав застосувати на війні проти України ядерну зброю. Він сказав, що "треба вживати кардинальніших заходів", щоб не допустити повторення ситуації, яка була у Лимані, і серед таких "кардинальних заходів" голова Чечні назвав "використання малопотужного ядерного озброєння".

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Перспектива деокупації Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи звільнення Лиману, висловив упевненість, що після цього "почнеться деокупація Луганської області". "Ми всі на це чекаємо, ми підготувались", - сказав він.

Нагадаємо, раніше 1 жовтня ЗСУ звільнили селища Ямпіль, Новоселівка, Дробишеве, Ставки та село Шандриголове, розташовані навколо Лиману.

Місто Лиман має стратегічне значення для подальшого контрнаступу ЗСУ. За словами військового експерта Олега Жданова, воно відкриває шлях для просування українських військ одразу у кількох напрямках, зокрема, на Сватове та Кремінну, а згодом на Сєвєродонецьк у Луганській області.