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Масове поховання на Харківщині
Масове поховання на ХарківщиніФото: Gleb Garanich/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Масові поховання в Ізюмі: ексгумація завершена

Аліна Коломієць
2 год. тому

Правоохоронці завершили ексгумацію тіл в лісі біля Ізюма. Однак таке поховання там не єдине - знайдено ще три таких місця.

https://www.dw.com/uk/masovi-pohovanna-na-harkivsini-eksgumacia-v-izumi-zaversena/a-63224208

У п'ятницю, 23 вересня, завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Із могил дістали 447 тіл, повідомив начальник Нацполіції Ігор Клименко у своєму Facebook. Серед них, за його словами, 215 жінок, 194 чоловіки, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі заявив, що більшість з ексгумованих тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

"Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюма Більшість тіл - цивільні, 21 - військові", - написав він.

Синєгубов зазначив, що на місці масового поховання працювали близько 200 людей - судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС.

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Знайдено ще три масових поховання біля Ізюма

"На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини", - повідомив голова Харківської ОДА.

За його словами, наразі там проводять огляд та розмінування. "Усі злочини окупантів будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне", - констатував він.

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Масове поховання у звільненому Ізюмі

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