Масові поховання в Ізюмі: ексгумація завершена

У п'ятницю, 23 вересня, завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Із могил дістали 447 тіл, повідомив начальник Нацполіції Ігор Клименко у своєму Facebook. Серед них, за його словами, 215 жінок, 194 чоловіки, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі заявив, що більшість з ексгумованих тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
"Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюма Більшість тіл - цивільні, 21 - військові", - написав він.
Синєгубов зазначив, що на місці масового поховання працювали близько 200 людей - судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС.