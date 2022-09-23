ООН виявила докази воєнних злочинів армії РФ в Україні

Експерти міжнародної комісії зафіксували велику кількість страт українців. Також задокументовані випадки сексуального і гендерного насильства, вік жертв сягав від чотирьох до 82 років.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила докази численних воєнних злочинів російської армії на деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Комісія відвідала 27 міст та населених пунктів та опитала більше ніж 150 потерпілих та свідків. Про це йдеться у пресрелізі організації, поширеному в п'ятницю, 23 вересня.

Серед воєнних злочинів: незаконне використання вибухової зброї, невибіркові напади, порушення особистої недоторканності, страти, катування та жорстоке поводження, і випадки сексуального та гендерно зумовленого насильства. Також комісія виявила порушення прав дітей.

Під час візиту до України у червні 2022 року комісія "на власні очі побачила спричинені вибуховою зброєю широкої зони ураження руйнування житлових будівель та інфраструктури у населених пунктах, включаючи школи та лікарні. Певну кількість розслідуваних комісією нападів було здійснено без розрізнення між цивільними та комбатантами", - йдеться у релізі.

Вразила велика кількість страт

"Нас вразила велика кількість страт у тих місцевостях, які ми відвідали", - сказав голова комісії Ерік Мьосе й додав, що вони занепокоєні стражданнями, яких війна в Україні завдала цивільним громадянам.

За його словами, наразі комісія розслідує випадки страт у 16 містах та населених пунктах і отримала достовірні повідомлення щодо багатьох інших подібних випадків. Жертви цих злочинів мали спільні ознаки - зв'язані за спиною руки, вогнепальні поранення в голову та перерізані горла.

Окрім того, свідки повідомили комісію про жорстоке поводження й катування під час незаконного позбавлення волі. Деякі свідки доповіли, що після попереднього затримання росіянами в Україні їх було перевезено до РФ, де їх тижнями утримували у місцях позбавлення волі і де вони зазнали тортур та інших форм жорстокого поводження.

Також ООН виявило, що російські солдати вдавалися й до сексуального і гендерного насильства на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. Вік жертв сягав від чотирьох до 82 років.

Діти у цих областях багаторазово стикалися з вибухами, порушеннями, примусовим переміщенням та відокремленням від родин, а також іншими видами правопорушень, говорять в ООН.

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При цьому в ООН заявили, що комісія вивчила й два випадки жорстокого поводження українських військових із солдатами РФ. "Незважаючи на невелику кількість таких випадків, комісія продовжує звертати на них увагу".