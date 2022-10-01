ЗСУ звільнили п'ять сіл навколо Лимана та оточили росіян

Як повідомив речник Східного угруповання військ, Збройні сили України оточили російських солдатів у Лимані Донецької області та звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля нього.

Збройні сили України (ЗСУ) звільнили селища Ямпіль, Новоселівка, Дробишеве, Ставки та село Шандриголове, розташовані навколо міста Лиман у Донецькій області. Про це у суботу, 1 жовтня, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він підтвердив, що ЗСУ оточили російське угруповання в Лимані. У звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи.

Череватий зазначив, що, за даними генерального штабу ЗСУ, в районі Лимана налічувалось від п'яти тисяч до п'яти з половиною тисячі російських військових, проте "активні бойові дії відмінусовували їхній особовий склад, а також деякі групи намагалися прорватися". Спроби прориву, за його словами, досі фіксуються, втім "вони не дуже вдалі".

Звільнення Лимана відкриє дорогу на Кремінну та Сєвєродонецьк

Речник також пояснив важливість звільнення міста: "Лиман важливий, бо це черговий крок до звільнення українського Донбасу. Це можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк".

Череватий також стверджує, що російські військові з Лимана здаються в полон. "Є багато у них убитих і поранених. Проте операція ще не звершена, і тільки після її завершення штаб підіб'є аналіз", - сказав він.

В американському Інституті вивчення війни прогнозують, що ЗСУ можуть взяти Лиман протягом трьох днів.