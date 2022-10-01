ЗСУ можуть звільнити Лиман протягом трьох днів - ISW

За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, відвоюють Лиман на Донеччині протягом наступних 72 годин, адже російські солдати продовжують відступати з позицій навколо міста.

Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або звільнять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у суботу, 1 жовтня.

У щоденному аналітичному огляді ISW зазначається, що 30 вересня російські сили продовжили відступ з позицій навколо міста, адже українські війська брали їх в кільце.

За даними окупаційної влади та російських пропагандистів, росіяни покинули селище Дробишеве (приблизно шість кілометрів на північний захід від Лимана) та Ямпіль (приблизно 13 кілометрів на південний схід від Лимана). Водночас вони все ще контролюють одну дорогу з Лимана на Торське, тоді як ЗСУ перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.

Російські джерела говорять про зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лимана, після того, як ті перетнули річку Жеребець. Аналітики ISW із посиланням на геолокаційні кадри пишуть про удари української артилерії по російських силах, які відступають у районі Торського.

У звіті йдеться, що РФ стягує додаткові резерви для посилення своїх позицій під Лиманом. Водночас російські джерела одностайно зазначають про перекриття ЗСУ єдиного шлях виїзду військ РФ на дорозі Кремінна-Торське.

Зеленський підтвердив звільнення Ямполя

Звільнення ЗСУ селища Ямполь в Лиманській громаді та "суттєві результати на Сході" підтвердив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму" - сказав він і відзначив військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій та 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

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