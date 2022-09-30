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Український військовий біля Лимана
Український військовий біля ЛиманаФото: JORGE SILVA/REUTERS
КонфліктиУкраїна

ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення війська РФ у Лимані - ISW

Тетяна Кирилюк
25 хв. тому

Українські військові можуть взяти Лиман на Донеччині, якщо росіяни не отримають підкріплення, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни з посиланням на російські джерела.

https://www.dw.com/uk/zsu-jmovirno-vzali-v-otocenna-vijska-rf-u-limani-isw/a-63293798

Українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в Лимані Донецької області та перерізали критичні наземні лінії зв'язку, які забезпечують війська РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 вересня.

Аналітики посилаються на повідомлення російський військових кореспондентів і блогерів, за інформацією яких Збройні сили України (ЗСУ) прорвали російську оборону в районі населеного пункту Ставки, розташованого в 10 кілометрах на північ від Лиману, та блокували дорогу Торське - Дробишеве, яка є останнім каналом поставок для армії РФ. Ситуацію для російських підрозділів, які там дислокуються, вони описують як "надзвичайно складну". 

Також росіяни повідомляють, що ЗСУ атакують місто з трьох напрямків і перерізали росіянам доступ до критичної дороги Сватове - Лиман, яка є їхньою основною наземною лінією зв'язку. За їхніми даними, без негайного підкріплення для російських солдатів українські військові зможуть взяти Лиман.

В ISW сумніваються, що будь-яке розгортання росіянами додаткових сил, у тому числі щойно мобілізованих, додасть їм оборонних можливостей і не дозволить ЗСУ влаштувати "котел".

Нагадаємо, що у вересні ЗСУ почали масштабний контрнаступ, внаслідок якого звільнили низку населених пунктів на Харківщині, у тому числі Ізюм та Балаклію. 

Читайте також: Мобілізація в РФ не завадить Україні звільняти території до весни - ISW 

Контрнаступ ЗСУ: прогноз західних експертів

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