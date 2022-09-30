ЗСУ беруть російські війська в Лимані в оточення

Як повідомив речник східного угруповання військ "Громадському", українська армія оточує російські сили в Лимані. "Напівкільце" в Лимані визнав і глава псевдоутворення "ДНР".

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Збройні сили України беруть російські війська в оточення у Лимані, що на Донеччині, повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у п'ятницю, 30 вересня, пише "Громадське".

"Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи", - розповів Череватий.

Крім того, у Facebook Сухопутних військ України поширили відео з Лиманського напрямку, на якому видно, як ймовірно російські солдати тікають з поля бою.

Події в Лимані також прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, згадавши події в Іловайську вісім років тому.

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться Росії", - написав Подоляк.

У "ДНР" визнали напівоточення Лиману ЗСУ

"Напівоточення" російських угрупувань в Лимані визнав так званий глава псевдоутворення "ДНР" Денис Пушилін. У своєму Telegram-каналі він написав, що Лиман перебуває в "напівкільці", а селища Ямпіль та Дробишеве "повною мірою не контролюються" російськими силами.

Тим часом в мережі шириться відео з українським військовим в селищі Ямпіль, що неподалік Лиману.

Напередодні про ймовірне оточення російської армії в Лимані та перерізання їм критичних наземних ліній зв'язку повідомляли в американському Інституті вивченні війни (ISW).

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