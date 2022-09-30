ЗСУ беруть російські війська в Лимані в оточення

Збройні сили України беруть російські війська в оточення у Лимані, що на Донеччині, повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у п'ятницю, 30 вересня, пише "Громадське".
"Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи", - розповів Череватий.
Крім того, у Facebook Сухопутних військ України поширили відео з Лиманського напрямку, на якому видно, як ймовірно російські солдати тікають з поля бою.
Події в Лимані також прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, згадавши події в Іловайську вісім років тому.
"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться Росії", - написав Подоляк.
У "ДНР" визнали напівоточення Лиману ЗСУ
"Напівоточення" російських угрупувань в Лимані визнав так званий глава псевдоутворення "ДНР" Денис Пушилін. У своєму Telegram-каналі він написав, що Лиман перебуває в "напівкільці", а селища Ямпіль та Дробишеве "повною мірою не контролюються" російськими силами.
Тим часом в мережі шириться відео з українським військовим в селищі Ямпіль, що неподалік Лиману.