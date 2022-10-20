Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС - Зеленський

239-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 20 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 20 жовтня (час київський).

++20.55++

Росія замінувала дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, повідомляє пресслужба ОП.

"Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - сказав він. Окрім того, внаслідок підриву дамби частина півдня України може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження, попередив президент.

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"За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції - там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - закликав він. За словами Зеленського, на Каховську ГЕС зараз необхідно надіслати міжнародну спостережну місію, повернути український персонал і розмінувати її.

++20.40++

Російське окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях України, а також одночасно розпочало евакуацію цивільного населення на окремих напрямках, повідомили у генеральному штабі Збройних сил України ввечері у четвер.

Також зазначається, що військово-політичне керівництво РФ офіційно завершує часткову мобілізацію. "При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Протягом 20 жовтня, за даними генштабу ЗСУ, російські війська завдали трьох ракетних, двадцяти авіаційних ударів та здійснили десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню критичної інфраструктури та житла українців у двадцяти населених пунктах. Також росіяни завдали удару 20 іранськими ударними дорнами по цивільній інфраструктурі України, з яких 15 було збито.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли десятки населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

В свою чергу українська авіація завдала шість ударів по позиціях російських підрозділів, вразивши два райони зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пункти, а також дві позиції ЗРК. Ракетні війська і артилерія вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів росіян, повідомили у генштабі.

++19.51++

Швейцарія продовжить співпрацю щодо санкцій проти РФ, повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. "Федеральна рада вирішила приєднатися до санкцій і додаткових заходів ЄС. Швейцарія продовжить і за потреби активізує співпрацю з міжнародними партнерами у запровадженні санкцій проти Росії", - сказав Кассіс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

Він поінформував, що Швейцарія надала додатково 80 мільйонів франків на гуманітарну допомогу Україні та передала 5,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу.

++19.20++

Російський винищувач випустив ракету поблизу британського військового літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес під час виступу в парламенті. За словами Воллеса, інцидент стався 29 вересня. Після цього Великобританія тимчасово припинила польоти своїх літаків у регіоні і висловила стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу, повідомив глава британського оборонного відомства. Російська сторона, за його словами, назвала причиною технічну несправність. "Ми не вважаємо це навмисною ескалацією з російського боку. Наш аналіз підтвердив, що це був технічний збій", - сказав Уоллес. "Однак це нагадування про те, наскільки це може бути небезпечно, коли винищувачі використовуються так, як це роблять росіяни вже тривалий час", - наголосив він. Наразі Великобританія відновила патрулювання, але в супроводі винищувачів.

У Європарламенті занепокоєні відтоком мізків з України

++19.00++

Євродепутати пропонують Єврокомісії створити спеціальні фонди, програми та стипендії, щоб надати фінансову підтримку українським вченим і дослідниками, аби вони мали змогу продовжувати свою роботу на базі європейських університетів та наукових установ. Про це йшлося під час дискусії на тему "Європейська підтримка української дослідницької спільноти", яка пройшла у Європарламенті у четвер, 20 жовтня, за участі єврокомісарки з питань цінностей та прозорості Вери Юрової, передає кореспондентка DW.

За словами Юрової, Єврокомісія вже виділила на допомогу українським науковцям 25 мільйонів євро в рамках Фонду Марії Скадовської-Кюрі, який діє під егідою ЄС. Ще 20 мільйонів євро підтримки було надано Європейською інноваційною радою, які, як сподіваються у Єврокомісії, підуть на підтримку щонайменше 200 українських стартапів. Єврокомісарка пояснила, що Єврокомісія допомагатиме українській науковій спільноті, аби "уникнути відтоку мізків з України". Адже наукові інновації та розробки особливо будуть потрібні Україні у період повоєнної відбудови.

Читайте докладніше: У Європарламенті закликають запобігти відтоку мізків з України

Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу для Путіна

++18.00++

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію про створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування російських військових і політичних лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну. У резолюції, ухваленій більшістю голосів, члени парламенту закликали уряд своєї країни "активно вивчити" на рівні Євросоюзу та ООН можливість заснування такого органу. "Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", - написав у Twitter депутат від партії D66 Серд Вімер Сердсма.

++16.52++

В Україні обмежують споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях, повідомляє компанія "Укренерго". За даними компанії, таке "тимчасове контрольоване обмеження" вводять через різке збільшення рівня споживання електроенергії у цих регіонах. "Коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - нагадують в "Укренерго". Напередодні українців неодноразово закликали економити електроенергію через значні пошкодження енергоінфраструктури в країні.

++16.20++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європейському Союзу за введення санкцій проти Ірану за постачання Росії безпілотників, якими атакують Україну. "Я вітаю негайні дії ЄС після мого заклику в понеділок запровадити санкції проти Ірану через те, що він допомагає Росії вбивати українців та завдавати шкоди нашій енергетичній інфраструктурі. За три дні ЄС погодив набір обмежень, які набудуть чинності вже сьогодні", - написав Кулеба у Twitter.

У генштабі ЗСУ заявляють про ризик нового наступу з Білорусі

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Загроза відновлення наступу Росії з півночі України зростає, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. "Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав він на брифінгу в Military Media Center.

За словами Громова, на території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних та інших підрозділів ЗС РФ на аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. Також там готуються до прихованої мобілізації, стверджує він. "Білорусь продовжує надавати свої територію для запуску балістичних ракет та дронів", - зазначив Громов. При цьому він наголосив, що Сили оборони України готують надійне прикриття державного кордону з північного напрямку, а у разі наступальних дій з боку Білорусі "готові до адекватної відповіді".

NYT: Росія виводить із Сирії частину військових і ЗРК С-300

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Екіпаж ЗРК С-300 у РФ, 2015 рік Фото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago

Росія вивела із Сирії два батальйони загальною чисельністю до 1600 солдатів і зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це ввечері в середу, 19 жовтня, повідомила газета The New York Times, посилаючись на анонімні джерела в Ізраїлі та на Заході. Джерело в ізраїльських збройних силах додало, що кілька російських командирів із Сирії вже перекинули в Україну.

Різні видання протягом кількох місяців пишуть, що РФ скорочує військову присутність у Сирії, щоб посилити її в Україні, а також відправляє сирійських найманців на український фронт. У вересні ЗМІ повідомили, що Росія намагається "прискорити політичне рішення" конфлікту в Сирії на тлі важких втрат в Україні.

Жителів п'яти областей України просять терміново зменшити енергоспоживання

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"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії в центральних областях України і вимушений ввести тимчасове обмеження в цьому регіоні заявляють в компанії. "Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці.

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ЄС запровадив щодо Ірану санкції за постачання Росії дронів

Після трьох днів переговорів посли Європейського Союзу узгодили санкції щодо постачальників іранських безпілотників, якими Росія б'є по Україні.

Іранський дрон у Києві 17 жовтня Фото: SERGEY SHESTAK/EPA-EFE

Про це повідомило представництво Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС. "Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в офіційному журналі ЄС", - сказано в повідомленні представництва в Twitter. Країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї компанії, відповідальних за поставки безпілотників з Ірану в РФ. "ЄС також готовий розширити санкції на ще чотири іранські компанії, які вже фігурували в попередньому санкційному списку", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Великобританії також анонсувало заяву щодо санкцій через іранські дрони.

++14.31++

Україна запровадила санкції щодо родичів Путіна

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження українських санкцій щодо родичів президента РФ Володимира Путіна та російських олігархів.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, до переліку увійшли понад 3800 фізичних і юридичних осіб. Санкції запроваджені щодо 2507 людей та 1374 компаній.

++14.20++

Україна продовжує готувати візит президента Німеччини Штайнмаєра

Попри те, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) скасував поїздку до Києва сьогодні, його візит в Україну далі готується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови зі Штайнмаєром.

"Вдячний Німеччині за першу систему протиповітряної оборони IRIS. Маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору. Також готуємо візит Президента Німеччини до України", - написав Зеленський у соцмережах.

++14.02++

На сайті Yasno енергетичної компанії ДТЕК кияни можуть перевірити графік відключень електроенергії за своєю адресою.

Відключення світла - вимушений захід унаслідок масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Вони триватимуть максимум двічі на день по чотири години для кожного користувача.

++13.38++

Шольц: Тактика випаленої землі не допоможе РФ виграти війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав російські атаки на об'єкти критичної інфраструктури України з використанням бойових дронів воєнним злочином, який не досягне своєї мети.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Така тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну. Вона лише зміцнює рішучість і завзятість України та її партнерів. Російський бомбовий і ракетний терор є зрештою вчинком, здійсненим із відчаю, так само як і мобілізація на війну російських чоловіків ", - сказав він.

Шольц також заявив про плани Німеччини провести до весни військові навчання для української бригади чисельністю до п'яти тисяч солдатів. "Тим самим ми підкреслюємо нашу готовність постійно працювати над створенням сильної української армії, пліч-о-пліч з нашими партнерами", - зазначив він.

++13.23++

Росія може переглянути свої відносини з Організацією Об'єднаних Націй, якщо та відправить до України на її прохання власних експертів для дослідження збитих безпілотників, заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський. При цьому він назвав "дезінформацією" заяви України та західних країн, що Росія використовує на війні іранські дрони. Як аргумент на користь свої позиції він зазначив, що безпілотники, збиті в Україні, мають маркування російською мовою "Герань-2".

++13.06++

США допоможуть у відновленні інфраструктури України. Як повідомляє профільне українське міністерство, спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення підписали під час візиту міністра Олександра Кубракова до Вашингтона.

Вона передбачає створення робочої групи, яка займеться питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення інфраструктури України. Її перше засідання має відбутися "найближчим часом".

++12.50++

ISW: Росія може прикрити відступ атакою на Каховську ГЕС

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоби виправдати запланований російський відступ та значні втрати території в Херсонській області, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики вважають, що російські війська готують інформаційне поле для атаки під "фальшивим прапором" (нібито зі сторони Збройних сил України. - Ред.) на Каховську ГЕС, щоби прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через річку.

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті також пише, що російська влада, ймовірно, серйозно розглядає масштабне відведення військ із району на захід від Дніпра.

++12.35++

Іспанія та Франція дозволили власникам суперяхт, "заморожених" у рамках санкцій проти російських бізнесменів через війну РФ проти України, платити за їхнє утримання, повідомили Reuters три джерела.

Попри те, що фізичним особам зазвичай забороняється здійснювати фінансові операції в юрисдикціях, де на них накладені санкції, іспанський та французький уряди дозволяють платежі відповідно до закону 2014 року, який дає право особам, що перебувають під санкціями, здійснювати необхідні платежі для утримання активів.

В Іспанії були затримані шість яхт, у Франції - п'ять. Більшість власників оплачує технічне обслуговування, екіпаж, доки та страхування. Джеймс Джаффа, юрист британської фірми Jaffa & Co, яка спеціалізується на яхтах, сказав агенції, що витрати на обслуговування часто є "дрібними" для власників, тоді як несплата може призвести до суду, внаслідок якого яхту конфіскують для погашення боргів. "Здається, що санкції не мають такого руйнівного ефекту як було задумано", - додав він.

++12.12++

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з представниками провідних єврейських організацій, на якій закликав їх сприяти наданню Україні Ізраїлем сучасних систем протиповітряної оборони.

Він розповів, що 7-8 жовтня Росія завдала 190 ударів ракетами та дронами по території України, а 10 жовтня випустила 84 ракети та 24 ударні безпілотники.

На його переконання, єврейські громадські організації мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання Україні необхідних систем.

Читайте також: Міністр оборони Ізраїлю виключив надання Україні зброї

++11.54++

У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

У Німеччині майже повністю вигоріла будівля притулку для українських біженців у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин.

Ніхто не постраждав. Біженців, які проживали в гуртожитку, розмістили в іншій установі.

19 жовтня, напередодні пожежі, правоохоронці приїздили до притулку через графіті зі свастикою, яке хтось наніс на табличку з назвою готелю.

Поліція розглядає підпал як основну версію.

++11.32++

Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської теплоектростанції в Івано-Франківській області. "Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - ідеться у повідомленні.

При цьому в СБУ зазначають, що затриманий не є коригувальником вогню. "Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів", - сказано у повідомленні.

++11.11++

Російська армія обстріляла ракетами С-300 Миколаїв. Жертв і руйнувань немає. "Тільки газони псують", - написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

++10.50++

Внаслідок вранішнього ракетного удару РФ по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха Запорізької області постраждалих немає, але є зруйнована цивільна інфраструктура та житлові будинки, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10.38++

Майбутня прем'єрка Італії критикує заяви Берлусконі про Україну

Джорджа Мелоні, яка, як очікується, буде незабаром призначена прем'єр-міністеркою, прокоментувала скандал із аудіозаписом, у якому колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі вкотре висловив симпатію до президента РФ Володимира Путіна та звинуватив президента України Володимира Зеленського у провокуванні розв'язання війни.

Мелоні та Берлусконі Фото: Gregorio Borgia/AP Photo/picture alliance

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" (Forza Italia) претендує в новому італійському уряді, серед інших, на міністерство закордонних справ. Після оприлюднення двох аудіозаписів Мелоні заявила, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду. "Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході. Я була, є і завжди буду чіткою: я маю намір очолити уряд з однозначною зовнішньополітичною лінією. Італія, високо піднявши голову, є частиною Європи та Атлантичного альянсу", - сказала вона.

++10.17++

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув з неанонсованим візитом до України. "Мета - отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчі роботи до відновлення країни на місці", - написав він у Twitter.

++10.10++

По всій території України оголошена повітряна тривога.

++09.58++

Путін ліквідував Ростуризм

Президент Росії Володимир Путін ліквідував Федеральне агентство з туризму. Згідно з його сьогоднішнім указом, низка функцій Ростуризму після розформування передається міністерству економічного розвитку.

++09.46++

Вночі російська армія атакувала Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає. 11 безпілотників були знищені.

Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, також уночі війська РФ завдавали ударів з міномету в напрямку Очаківського порту.

++09.27++

Після засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де США, Великобританія і Франція порушили питання надання Іраном дронів Росії для застосування на війні в Україні, в Державному департаменті заявили, що без вагань застосують санкції щодо всіх, хто залучений до цих поставок.

"Ми маємо численні докази того, що ці безпілотники використовуються для нанесення ударів по українському цивільному населенню та критично важливій цивільній інфраструктурі. Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання зброї Росії для використання в Україні, ми віддані роботі з союзниками і партнерами з метою запобігання передачі небезпечної зброї РФ. Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих передач", - ідеться у пресрелізі відомства.

У Держдепі США також додали, що продовжать нарощувати безпекову допомогу Україні, включно з засобами протиповітряної оборони, щоби країна могла захиститися від ударних дронів.

++09.01++

Президент Німеччини Штайнмаєр скасував поїздку в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з міркувань безпеки скасував поїздку в Україну, заплановану на сьогодні.

Фото: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa/picture alliance

Він мав зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість лідери проведуть сьогодні телефонну розмову, зазначила речниця Штайнмаєра.

Німецьке видання Bild отримало коментар української сторони щодо скасування візиту. Представник українського уряду сказав виданню: "Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці прямо зараз". Зокрема, за його словами, сьогодні очікується ще один візит до України глави іншої держави.

++08.48++

Європейський Союз надішле Україні системи для створення тимчасових зимових прихистків у Харкові, Рівному та Бучі на 62,3 мільйона євро. Також Європейська комісія оголосила вчора про виділення Україні ще 150 мільйонів євро гуманітарної допомоги для забезпечення доступу найбільш вразливих верств населення до освіти, продовольства, води та захисту від зимових холодів. Від початку війни в Україні Євросоюз виділив країні понад пів мільярда євро гуманітарної допомоги.

Про передачу Україні електрогенераторів оголосила також Іспанія. Як повідомляється на сайті міністерства оборони країни, Києву передадуть чотири генератори потужністю 400 кіловат і один потужністю 150 кіловат.

Тим часом міністерка оборони Чехії Яна Чернохова подала вчора на затвердження уряду перелік військової техніки, яку країна може надати Україні. "Два тижні тому на майже 400, а сьогодні - на 22 мільйони крон", - написала вона в Twitter. У перерахунку в євро це 16,3 мільйона та майже 900 тисяч відповідно.

++08.30++

Сьогодні з метою економії електроенергії в Києві на 21 з 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі", з о пів на дванадцяту ночі до п'ятої ранку в столиці відключали електроенергію: для кожного клієнта не більше, ніж на чотири години. Відключення може повторитись для абонентів протягом доби через чотири години.

Напередодні в "Укренерго" попередили про можливі обмеження споживання електроенергії по всій Україні в четвер із сьомої ранку до 22 години вечора через пошкодження цивільної енергетичної інфраструктури російськими ракетними атаками. "Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше чотирьох годин", - казали там.

++08.24++

Вранці російська армія завдала ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха Запорізької області, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

++08.12++

Вночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області війська РФ завдали удару по промисловому підприємству та одному з об'єктив енергетичної інфраструктури. "Є серйозні руйнування. Без втрат", - повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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У Норвегії заарештували сина друга Путіна

У Норвегії за незаконний запуск безпілотника над Шпіцбергеном заарештували Андрія Якуніна - сина колишнього глави Російських залізниць та одного з довірених осіб президента РФ Володимира Путіна.

ілюстративне фото Фото: Frank Sorge/imago images

Як повідомила норвезька поліція 19 жовтня, Якунін перебуває у слідчому ізоляторі, його дрони та інші електронні пристрої конфіскували. Крім російського, Якунін має також громадянство Великобританії.

За останні дні це вже сьомий арешт російських громадян за незаконний запуск дронів і фотографування в Норвегії. Останнім часом у країні неодноразово фіксували польоти дронів у районі аеропортів і об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу.

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Існує висока ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення окупованої Херсонської області, оскільки мешканці Нової Каховки отримали повідомлення з закликом евакуюватись нібито через підготовку обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України (ЗСУ). Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Там зазначають, що на Південнобузькому напрямку армія РФ продовжує облаштовувати оборонні позиції, а для стримування контрнаступу українських військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка - Донецької.

Протягом доби армія РФ завдала 11 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснила понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинились понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин в Івано-Франківській області, Ладижин - у Вінницькій, Зеленодольськ - у Дніпропетровській, Сіверськ, Слов'янськ і Терни - у Донецькій, Значкове - у Запорізькій та Давидів Брід - у Херсонській. В генштабі наголошують, що більше половини дронів іранського виробництва Shahed-136, які використали для ударів, були запущені з території Білорусі. Всього за добу ЗСУ знищили 16 російських безпілотників, із них 14 "Шахедів", і збили шість крилатих ракет.

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Зеленський про "воєнний стан" на окупованих РФ територіях: істерика чекістів

Росія пів року цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні за підсумком доби. "Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, - просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде тим більшою, що ближчою буде поразка Росії", - додав він.

Зеленський також звернувся до українців, які залишилися на окупованих територіях: "Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне - бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання - вистояти. Вистояти проти цих неадекватів".