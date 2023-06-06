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Боррель: Атаки РФ в Україні вийшли на безпрецедентний рівень

Валерій Сааков
2 год. тому

ЄС найрішучішим чином засуджує підрив Росією дамби Каховської ГЕС, заявив Жозеп Боррель.

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Боррель: Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України вийшли на безпрецедентний рівень
Жозеп Боррель (архівне фото)Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Росія вивела свою агресію проти України на новий рівень, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС на півдні України, заявив у вівторок, 6 червня, верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель.

"Атаки Росії на українську цивільну критичну інфраструктуру досягли безпрецедентного рівня сьогодні з руйнуванням дамби на Каховській гідроелектростанції", - йдеться в заяві Борреля.

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"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує цю атаку. Вона являє собою новий вимір російських звірств і може становити порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - наголосив головний дипломат ЄС.

Він констатував, що паводок, спричинений підривом дамби, ставить під загрозу життя сотень тисяч цивільних осіб у близько 80 населених пунктах України, у тому числі в Херсоні. "Це погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію в цих районах", - зауважив Боррель.

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Він також зазначив, що падіння рівня води у Каховському водосховищі впливає на доступ до критично важливої охолоджувальної води для реакторів Запорізької атомної електростанції. "Цим відчайдушним вчинком Росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС", - наголосив Боррель.

Крім того, єврочиновник нагадав, що напади на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури можуть бути прирівняні до воєнних злочинів.

Своєю чергою голова Європарламенту Роберта Мецола назвала підрив Каховської ГЕС воєнним злочином, який не можна залишити без відповіді. "Саме діти, жінки та чоловіки України постраждають від наслідків страшного руйнування греблі Каховської ГЕС. Це акт проти людства. Воєнний злочин, який ми не можемо залишити без відповіді", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський назвав підрив Каховської ГЕС найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

 

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