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Зеленський про ГЕС: Найбільша рукотворна екокатастрофа

Валерій Сааков
2 год. тому

Підірвавши Каховську ГЕС, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження, переконаний президент Володимир Зеленський.

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Зеленський про підрив ГЕС: Найбільша рукотворна екокатастрофа в Європі
Масштаби підтоплення в ХерсоніФото: SERGIY DOLLAR/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розцінив підрив Каховської ГЕС російськими військами як одну з найбільших екологічних катастроф у Європі за останні десятиліття. Таку заяву Зеленський зробив у вівторок, 6 червня, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки".

"Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії - поразка, яку ми все одно забезпечимо, - буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - сказав Зеленський, якого цитує пресслужба українського президента.

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Зеленський також наголосив, що саме Росія відповідальна за підрив Каховської ГЕС. "На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними", - пояснив президент України.

Зеленський очікує запрошення України до НАТО

На тлі цього Зеленський зауважив: "Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів Росії у те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість - це основна надія й ставка терористів". Тож він додав, звертаючись до лідерів Бухарестської дев'ятки: "Більше ніякої слабкості в Європі стосовно зла агресії! Більше ніякої невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору".

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"Безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - упевнений президент України. "Цього року у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО і реальні цінності НАТО не відрізняються", - зазначив Зеленський.

На думку українського президента, "варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити тільки запрошенням для України приєднатися". "Нарешті варто визначити алгоритм, коли й у результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - додав український лідер. "Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам має зруйнуватися. Терор має програти", - переконаний глава української держави.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

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