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Шольц про підрив Каховської ГЕС: Новий вимір війни

Олена Перепадя
9 хв. тому

Канцлер Німеччин Олаф Шольц наголосив, що руйнування Каховської ГЕС цілком вписується у те, "як Путін веде цю війну".

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Наслідки підриву і руйнування Каховської ГЕС
Наслідки підриву і руйнування Каховської ГЕСФото: ENERGOATEM/AFP

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав підрив греблі Каховської ГЕС "новим виміром російської війни". Під час Європейського форуму, що проводиться суспільним мовником WDR у Берліні у вівторок, 6 червня, Шольц наголосив, що "це цілком вписується у те, як Путін веде цю війну". 

За словами канцлера ФРН, події навколо Каховської ГЕС - те, "що вписується у багато-багато злочинів, які ми бачили в Україні, скоєних російськими військовими". Росія веде "війну, яка завжди атакує цивільні об'єкти - міста, села, лікарні, школи, об'єкти інфраструктури - що в першу чергу не асоціюється з воєнними діями", додав глава німецького уряду і запевнив, що влада ФРН уважно стежить за розвитком ситуації на Запорізькій АЕС.

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Між тим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала руйнування Каховської ГЕС техногенною екологічною катастрофою. "За цю техногенну екологічну катастрофу несе відповідальність вона: злочинна війна Росії проти України", - заявила міністерка у Бразилії під час свого латиноамериканського турне. "Каховська дамба - це цивільна дамба біля атомної електростанції, що використовується як зброя у війні, а життя людей, що мешкають поблизу, піддаються найбільшій небезпеці", - зазначила Бербок і додала, що уряд ФРН працює "на повній швидкості" над створенням точної картини ситуації. Це робиться у тісній координації з Україною, іншими країнами Великої сімки (G7) та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).  

Як повідомлялось, вранці 6 червня внаслідок підриву була зруйнована Каховська гідроелектростанція. За даними "Укргідноенерго", підрив стався зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.

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Шольц про підрив Каховської ГЕС: Новий вимір війни

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