Пік розливу води з Каховського водосховища очікують у середу

Максимальний рівень підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС очікується на ранок 7 червня, а потім фахівці прогнозують стабілізацію рівня води з початком спаду за 4-5 днів.

У ПрАТ "Укргідроенерго" розраховують, що пік розливу води з Каховського водосховища припадатиме на ранок середи, 7 червня. Такий прогноз оприлюднила у вівторок, 6 червня, пресслужба "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати", - заявив глава "Укргідроенерго".

Раніше цього дня Укргідрометцентр застеріг, що на річці Дніпро нижче міста Нова Каховка внаслідок підриву Каховської ГЕС очікується інтенсивне зростання рівня води з затопленням прируслових територій і знижених частин у Херсоні, в Херсонському, Бериславському, Скадовському районах Херсонської області. Фахівці оголосили III рівень небезпеки - червоний, нагадує "Інтерфакс-Україна".

"Укргідроенерго" обіцяє побудувати на тому ж місці ще потужнішу станцію

Водночас Ігор Сирота запевнив, що на місці зруйнованої Каховської ГЕС буде побудовано нову, ще потужнішу гідроелектростанцію.Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укргідроенерго".

"На сьогодні ми бачимо, що вже пів станції немає, і вона перебуває під водою. Іде розмив гідроспоруд. Нам потрібно буде дуже швидко побудувати нову станцію, і ми побудуємо на тому самому місці ще потужнішу ГЕС", - сказав він.

Наслідки підтоплення в Херсоні Фото: Nina Lyashonok/AP/picture alliance

Керівник "Укргідроенерго" зазначив, що Каховська ГЕС виконувала важливу енергетичну, екологічну функції та забезпечувала жителів південних та центральних регіонів України водою."Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване. Окрім руйнації станції ми матимемо ще й екологічні наслідки. Тому що у турбінах, трансформаторах знаходилось понад 450 тонн машинного мастила, яке потрапило у воду", - розповів Сирота.

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За його словами, наразі вживається низка заходів на всіх рівнях, щоб зупинити екологічну катастрофу та якомога швидше евакуювати людей із зон можливого підтоплення.

Влада повідомляє про масову евакуацію населення

Тим часом генеральний прокурор України Андрій Костін проінформував єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, що українська влада евакуйовує з зони катастрофи понад 17 тисяч осіб. Про це він написав у Twitter.

"Щойно мав розмову з єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом. Поінформував його про наслідки жахливого міжнародного злочину, вчиненого російськими окупантами - підриву дамби Каховської ГЕС. Понад 40 тисяч людей під загрозою затоплення", - написав Костін. "На жаль, ще понад 25 тисяч цивільних перебувають на тимчасово окупованій території. Там евакуація не проводиться. Черговий приклад кричущої зневаги до людського життя та міжнародного права", - додав він.

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Так само голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що спочатку частково або повністю були підтоплені вісім населених пунктів. Інформації про жертви або постраждалих поки що немає.

Також благодійна організація Caritas оголосила про створення центрів допомоги постраждалим від повені в Одесі та Миколаєві. Наразі повідомляється про 600 підтоплених будинків. Якщо рівень води в Каховському водосховищі опуститься нижче 14 метрів, приблизно 200 тисяч людей за межами Херсонської області можуть зіткнутися з нестачею води, попередили в організації, на яку посилається dpa.