 Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі

Постійні представники країн Євросоюзу узгодили четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі. Затвердить його Рада ЄС на своєму засіданні 21 червня.

Під час протесту проти Лукашенка у Києві, 28 травня 2021 року

Під час протесту проти Лукашенка у Києві, 28 травня 2021 року

Комітет постійних представників держав ЄС узгодив четвертий пакет персональних санкцій відносно режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Засідання послів відбулося в середу, 16 червня. Остаточно затвердять ці обмежувальні заходи міністри закордонних справ країн Євросоюзу на своєму засіданні в понеділок, 21 червня, повідомляє кореспондент DW з посиланням на джерело в структурах ЄС.

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У понеділок буде опублікований список фізичних осіб і організацій, які потраплять під санкції. Очікується, що обмежувальні заходи стануть відповіддю як на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання активіста і журналіста Романа Протасевича з його подругою Софією Сапегою, так і загалом на придушення протестів і переслідування активістів в Білорусі. Минулого тижня швидке затвердження нових санкцій анонсував верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

Нагадаємо, що зараз в санкцій списку за фальсифікацію виборів 9 серпня 2020 року і за репресії в Білорусі перебувають 88 осіб, включаючи самого Олександра Лукашенка, і сім підприємств та установ. Ці заходи Євросоюз запровадив трьома пакетами - в жовтні, листопаді та грудні минулого року. У лютому стало відомо про підготовку четвертого пакета.

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Крім цього, згідно з рішенням саміту ЄС в кінці травня, Брюссель готує і економічні санкції проти режиму Лукашенка.

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