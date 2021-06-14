Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі

Комітет постійних представників держав ЄС узгодив четвертий пакет персональних санкцій відносно режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Засідання послів відбулося в середу, 16 червня. Остаточно затвердять ці обмежувальні заходи міністри закордонних справ країн Євросоюзу на своєму засіданні в понеділок, 21 червня, повідомляє кореспондент DW з посиланням на джерело в структурах ЄС.

Читайте також: Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції щодо Мінська

У понеділок буде опублікований список фізичних осіб і організацій, які потраплять під санкції. Очікується, що обмежувальні заходи стануть відповіддю як на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання активіста і журналіста Романа Протасевича з його подругою Софією Сапегою, так і загалом на придушення протестів і переслідування активістів в Білорусі. Минулого тижня швидке затвердження нових санкцій анонсував верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

Нагадаємо, що зараз в санкцій списку за фальсифікацію виборів 9 серпня 2020 року і за репресії в Білорусі перебувають 88 осіб, включаючи самого Олександра Лукашенка, і сім підприємств та установ. Ці заходи Євросоюз запровадив трьома пакетами - в жовтні, листопаді та грудні минулого року. У лютому стало відомо про підготовку четвертого пакета.

Читайте також: На що перетворюється Білорусь і де місце Лукашенку - дебати в Європарламенті

Крім цього, згідно з рішенням саміту ЄС в кінці травня, Брюссель готує і економічні санкції проти режиму Лукашенка.