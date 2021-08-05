ЄС готовий розглянути нові санкції проти режиму Лукашенка - Боррель

Європейський Союз застерігає правителя Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливих нових санкцій. Відповідну заяву було оприлюднено до річниці президентських виборів у цій країні. "ЄС готовий розглянути подальші заходи з огляду на відверте ігнорування режимом міжнародних зобов'язань", - заявив у неділю, 8 серпня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель від імені всіх країн-членів Євросоюзу.

Президентські вибори 2020 року в Білорусі було названо в заяві ЄС сфальсифікованими. "Режим Лукашенка розправився з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол з білоруським народом. Представники опозиції та продемократичних сил, як і тисячі громадян з усіх прошарків суспільства, або загинули за нез'ясованих обставин, або вони були затримані, або були змушені залишити країну та жити у вигнанні", - йдеться в заяві.

Читайте також: Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Довільні і необґрунтовані затримання, несправедливі переслідування, включаючи відмову в праві на справедливий судовий розгляд, і сотні задокументованих випадків катувань як і раніше мають місце в обстановці безкарності, зазначив глава європейської дипломатії. "Примусовою і незаконною посадкою рейсу 4978 Ryanair в Мінську 23 травня і використанням беззахисних мігрантів в політичних цілях режим ще більше кинув виклик міжнародним нормам ", - заявив Боррель. Він також згадав, що лише в липні цього року в Литві було зареєстровано понад 2000 незаконних перетинів кордону.

Читайте також: В'язниця, закордон, партія. Що сталося з екскандидатами в президенти Білорусі?

На думку Європейського Союзу, ця криза є наслідком цілеспрямованої політики уряду Білорусі. Лукашенко відкрито погрожував, що у відповідь на санкції з боку ЄС він дозволить мігрантам з Іраку, Афганістану та Сирії вільно проходити до країн Євросоюзу.

За словами Борреля, скасування санкцій ЄС буде можливим лише тоді, коли влада Білорусі стане повністю дотримуватися принципів демократії та верховенства права, поважати зобов'язання у сфері прав людиним та припинить усі репресії.

Заява Борреля присвячена річниці президентських виборів у Білорусі, що відбулися в країні 9 серпня 2020 року. Попри звинувачення з боку опозиції в фальсифікації результатів виборів Лукашенка тоді оголосили переможцем виборів, а масові акції протесту було придушено. Згодом ЄС наклав на Білорусь кілька пакетів санкцій.