 Литва обіцяє платити нелегальним мігрантам за повернення додому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2021

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Новини

Литва обіцяє платити нелегальним мігрантам за повернення додому

Влада Литви обіцяє по 300 євро нелегальним мігрантам, які погодяться повернутися додому. Тим часом через міграційну кризу Ірак призупинив авіарейси до Білорусі.

Мігранти в таборі у Литві

Мігранти в таборі у Литві

Влада Литви пообіцяла видавати по 300 євро мігрантам, що проникли в країну без візи, головно з Білорусі, якщо вони погодяться повернутися додому. Про це в суботу, 7 серпня, в ефірі литовської державної радіостанції LRT заявила керівниця департаменту міграції МВС країни Евеліна Гудзинскайте.

За її словами, гроші виплачуватимуть в аеропорту перед посадкою на рейс. У разі повернення до Литви ще раз на ці кошти претендувати не можна. Коли саме будуть організовані рейси для мігрантів, чиновниця не повідомила.

Ірак призупиняє авіарейси в Білорусь

Тим часом Ірак тимчасово призупинив авіарейси в Білорусь. Про це оголосила пресслужба Управління цивільної авіації Іраку, пославшись на розпорядження уряду країни. Авіакомпанія Iraqi Airways та інші перевізники країни повинні припинити  виконувати рейси до Мінська "до подальшого повідомлення".

Причиною такого рішення вочевидь стала суперечка щодо мігрантів між Європейським Союзом та Мінськом. ЄС звинувачує білоруську владу у наданні допомоги мігрантам з Близького Сходу в нелегальному проникненні в Литву. Вжито заходів "для захисту громадян Іраку, які стали жертвами банд з контрабанди людей", заявив 6 серпня міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн, цитує інформагенція AFP.

За офіційною інформацією, з початку року на білорусько-литовському кордоні затримано понад 4 тисячі мігрантів, більшість з яких - іракці.

В авіакомпанії Iraqi Airways кажуть, що міністерство транспорту наказало призупинити рейси "на тиждень". При цьому літаки мають стартувати у напрямку Мінська, аби забирати іракських громадян.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення Іраку призупинити рейси до Мінська є першим серйозним кроком у врегулюванні кризи нелегальних мігрантів.

Міграційна криза в Литві

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Через потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив режим національної надзвичайної ситуації. Посадові особи країни вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою мінським режимом акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

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