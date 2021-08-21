ЄС засуджує репресії Мінська проти незалежних ЗМІ

У ЄС констатували, що влада Білорусі послідовно знищує незалежні ЗМІ в країні. Брюссель вимагає, щоб Мінськ припинив репресії і дотримувався свої міжнародних зобов'язань.
Європейський Союз виступив із засудженням репресій білоруської влади проти громадянського суспільства, зокрема щодо незалежних ЗМІ та журналістів. Про це офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС) Петер Стано заявив у понеділок, 30 серпня.
Він нагадав, що 27 серпня режим у Мінську розпорядився закрити найбільшу незалежну журналістську організацію в Білорусі - Білоруську асоціацію журналістів, та підкреслив, що цей крок став лише одним з низки "систематичних і подальших репресій проти всіх незалежних голосів у країні". Зокрема у травні змусили замовкнути найбільшу незалежну медіаплатформу країни Tut.by, щодо її керівництва і журналістів порушили кримінальні справи, в липні продовжилися переслідування неурядових організацій та правозахисників, в тому числі проведені обшуки в приватних помешканнях, багато громадян були заарештовані за серйозними звинуваченнями, йдеться в заяві.
Читайте також: Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by
У Брюсселі звертають увагу на те, що серед 649 громадян Білорусі, визнаних політв'язнями, 27 є співробітниками ЗМІ.
"ЄС рішуче засуджує ці репресії, закликає владу Білорусі припинити їх, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та обов'язків у рамках ООН та ОБСЄ і, нарешті, поважати права людини і основні свободи свого населення", - йдеться в заяві ЄЗС. У заяві наголосили, що ЄС й надалі стоїть на боці народу Білорусі і продовжуватиме підтримувати його громадянське суспільство, "включно з незалежними і вільними ЗМІ".
Читайте також: Лукашенко мститься Європі, заманюючи мігрантів до Литви