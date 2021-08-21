 ЄС засуджує репресії Мінська проти незалежних ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС засуджує репресії Мінська проти незалежних ЗМІ

У ЄС констатували, що влада Білорусі послідовно знищує незалежні ЗМІ в країні. Брюссель вимагає, щоб Мінськ припинив репресії і дотримувався свої міжнародних зобов'язань.

Демонстрантки в Мінську вимагають припинити репресії проти ЗМІ (фото з архіву)

Демонстрантки в Мінську вимагають припинити репресії проти ЗМІ (фото з архіву)

Європейський Союз виступив із засудженням репресій білоруської влади проти громадянського суспільства, зокрема щодо незалежних ЗМІ та журналістів. Про це офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС) Петер Стано заявив у понеділок, 30 серпня.

Він нагадав, що 27 серпня режим у Мінську розпорядився закрити найбільшу незалежну журналістську організацію в Білорусі - Білоруську асоціацію журналістів, та підкреслив, що цей крок став лише одним з низки "систематичних і подальших репресій проти всіх незалежних голосів у країні". Зокрема у травні змусили замовкнути найбільшу незалежну медіаплатформу країни Tut.by, щодо її керівництва і журналістів порушили кримінальні справи, в липні продовжилися переслідування неурядових організацій та правозахисників, в тому числі проведені обшуки в приватних помешканнях, багато громадян були заарештовані за серйозними звинуваченнями, йдеться в заяві.

Читайте також: Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by

У Брюсселі звертають увагу на те, що серед 649 громадян Білорусі, визнаних політв'язнями, 27 є співробітниками ЗМІ.

"ЄС рішуче засуджує ці репресії, закликає владу Білорусі припинити їх, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та обов'язків у рамках ООН та ОБСЄ і, нарешті, поважати права людини і основні свободи свого населення", - йдеться в заяві ЄЗС. У заяві наголосили, що ЄС й надалі стоїть на боці народу Білорусі і продовжуватиме підтримувати його громадянське суспільство, "включно з незалежними і вільними ЗМІ".

Читайте також: Лукашенко мститься Європі, заманюючи мігрантів до Литви

Дивитись відео 05:22

Як Лукашенко ховає спорт: розповідь атлетів-втікачів з Білорусі (06.08.2021)

Також за темою

Das Lubjanka-Gebäude Moskau. Foto: Yulia Wyschnewezkaya / DW Copyright: © David Heald

У Москві затримують журналістів, які підтримують "Дождь" 21.08.2021

Учасники одиночних пікетів перед будівлею ФСБ у Москві протестують проти визнання "іноагентамі" телеканалу "Дождь" та видання "Важные истории".

06.08.2021, Litauen, Rudninkai: Migranten bereiten in einem neu errichteten Flüchtlingslager auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai Essen zu. Die belarussische Grenzschutzbehörde erklärte am 06.08., sie habe die Kontrollen entlang der Grenze zu Litauen verschärft, um zu verhindern, dass litauische Behörden Migranten nach Belarus zurückschicken. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ 14.08.2021

Компанія "Центркурорт" зі структури управління справами президента Білорусі координувала потік нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС через Білорусь, з'ясували "Досьє" і Der Spiegel.

Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary, is photographed during the Visegrad Group Heads of State meeting in Katowice, Poland on June 30, 2021. The meeting concluded V4 Polandâs presidency and passed it to Hungary. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)

Віктор Орбан думає про вихід Угорщини з ЄС? 24.08.2021

Угорська газета Magyar Nemzet, яку заведено вважати неформальним рупором влади, агітує за вихід країни з Євросоюзу. Чи стоїть за цим особисто прем'єр Віктор Орбан?

Реклама

Докладно

Після вибухів біля аеропорту Кабула

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Особливе занепокоєння західних спецслужб викликає діяльність угруповання ІД-К в Афганістані. Хто вони такі?  

Експорт німецьких озброєнь

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.  