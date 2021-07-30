Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by
У МВС Білорусі стверджують, що видання Tut.by нібито розпалює соціальну ворожнечу. Журналісти оскаржать вердикт суду, який визнав ресурс екстремістським.
Видання Tut.by суд у Мінську визнав екстремістським
Суд Центрального району Мінська в п'ятницю, 13 серпня, визнав білоруське недержавне онлайн-видання Tut.by та його аналоги в соціальних мережах і месенджерах екстремістськими. Рішення суд ухвалив за клопотанням міністерства внутрішніх справ країни.
Експерти вважають, що цей інформаційний ресурс спрямований "на розпалювання соціальної ворожнечі або розбрату, організацію та здійснення масових безладів", заявила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова. За її словами, репост інформації з цих ресурсів загрожує адміністративною відповідальністю.
Рішення суду стосується і ресурсу Zerkalo.io - нового ЗМІ, яке запустила команда Tut.by на початку липня. Його колектив оскаржить вердикт і пообіцяв не припиняти роботу. Претензії МВС Білорусі є безпідставними, а співробітники цього медіа дотримуються принципів журналістики і білоруських законів, заявила команда Zerkalo.io.
Справа Tut.by
Співробітники департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі 18 травня прийшли в офіси редакції Tut.by і реєстратора доменних зон Hoster.by, а також додому до кількох журналістів. Стосовно "посадових осіб" TUT BY MEDIA ( "ТУТ БАЙ МЕДІА") порушили кримінальну справу за звинуваченням в ухиленні від "сплати сум податків, зборів у особливо великому розмірі". У справі затримали 15 осіб. З того часу редакція білоруського видання працює в скороченому складі, всі учасники робочого процесу перебувають за кордоном.
Редакція Tut.by у відповідь на клопотання МВС про визнання видання екстремістським заявила, що такі дії є "спробою стерти історію країни, яку 20 років писали журналісти", і "оголосити незаконним для обговорення та поширення" все сказане і написане ними.
Tut.by - найбільший білоруський новинний інтернет-портал, заснований в 2000 році. Видання стало відомим далеко за межами країни завдяки висвітленню масових протестів проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка в 2020 році. Журналісти продовжували повідомляти про жорстокі дії влади проти опозиції попри численні арешти представників засобів масової інформації. У грудні 2020 року економічний суд Мінська позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ. А навесні 2021 року сайт був заблокований.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.