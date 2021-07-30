Суд у Мінську визнав екстремістським видання Tut.by

Суд Центрального району Мінська в п'ятницю, 13 серпня, визнав білоруське недержавне онлайн-видання Tut.by та його аналоги в соціальних мережах і месенджерах екстремістськими. Рішення суд ухвалив за клопотанням міністерства внутрішніх справ країни.

Експерти вважають, що цей інформаційний ресурс спрямований "на розпалювання соціальної ворожнечі або розбрату, організацію та здійснення масових безладів", заявила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова. За її словами, репост інформації з цих ресурсів загрожує адміністративною відповідальністю.

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Рішення суду стосується і ресурсу Zerkalo.io - нового ЗМІ, яке запустила команда Tut.by на початку липня. Його колектив оскаржить вердикт і пообіцяв не припиняти роботу. Претензії МВС Білорусі є безпідставними, а співробітники цього медіа дотримуються принципів журналістики і білоруських законів, заявила команда Zerkalo.io.

Справа Tut.by

Співробітники департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі 18 травня прийшли в офіси редакції Tut.by і реєстратора доменних зон Hoster.by, а також додому до кількох журналістів. Стосовно "посадових осіб" TUT BY MEDIA ( "ТУТ БАЙ МЕДІА") порушили кримінальну справу за звинуваченням в ухиленні від "сплати сум податків, зборів у особливо великому розмірі". У справі затримали 15 осіб. З того часу редакція білоруського видання працює в скороченому складі, всі учасники робочого процесу перебувають за кордоном.

Редакція Tut.by у відповідь на клопотання МВС про визнання видання екстремістським заявила, що такі дії є "спробою стерти історію країни, яку 20 років писали журналісти", і "оголосити незаконним для обговорення та поширення" все сказане і написане ними.

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Tut.by - найбільший білоруський новинний інтернет-портал, заснований в 2000 році. Видання стало відомим далеко за межами країни завдяки висвітленню масових протестів проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка в 2020 році. Журналісти продовжували повідомляти про жорстокі дії влади проти опозиції попри численні арешти представників засобів масової інформації. У грудні 2020 року економічний суд Мінська позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ. А навесні 2021 року сайт був заблокований.