 ″Репортери без кордонів″ засудили переслідування Tut.by в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Новини

"Репортери без кордонів" засудили переслідування Tut.by в Білорусі

"Режим Лукашенка бачить у вільній пресі перешкоду, яку треба усунути", - заявив глава філії "Репортерів без кордонів" у Німеччині. Висунуті владою Білорусі звинувачення щодо Tut.by він назвав сфабрикованими.

Редакція Tut.by в Мінську (вересень 2020 року)

Редакція Tut.by в Мінську (вересень 2020 року)

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила нові атаки білоруської влади на свободу преси. Репресії щодо співробітників найбільшого незалежного порталу Tut.by неприйнятні, заявив глава німецької філії організації Крістіан Мір (Christian Mihr) у четвер, 20 травня. "Такі дії демонструють, насамперед, що режим Лукашенка розглядає вільну пресу як перешкоду, яку треба усунути. Ми рішуче засуджуємо такий підхід, навіть якщо він нас, на жаль, не дивує", - сказав Мір. Він підкреслив, що Tut.by змусили замовкнути, використовуючи "надумані аргументи і сфабриковані звинувачення".

Кримінальна справа стосовно співробітників Tut.by

Влада звинувачує "ТУТ БАЙ МЕДІА" в податкових махінаціях. Співробітники департаменту фінансових розслідувань 18 травня провели масові обшуки в мінському офісі інтернет-порталу, його регіональних відділеннях, а також вдома у головної редакторки Марини Золотової та інших співробітників. Загалом білоруські силовики, за даними самого видання, затримали щонайменше 13 співробітників редакції. Сайт Tut.by влада відключила від мережі.

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У пресслужбі Комітету держконтролю заявили, що стосовно "посадових осіб" TUT BY MEDIA ( "ТУТ БАЙ МЕДІА") порушено кримінальну справу про ухилення від "сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі ".

Переслідування журналістів в Білорусі

Зараз в Білорусі затримано не менше 16 журналістів. Репортер Tut.by Любов Касп'ярович була затримана 14 травня в Мінську під час репортажу про судовий процес над студентами. Суд засудив її до 15 діб арешту за участь у несанкціонованій демонстрації. За день до цього була заарештована і засуджена до десяти діб арешту за тим же обвинуваченням фотограф Тетяна Капітонова, яка також працює на Tut.by.

Ситуація зі свободою преси в Білорусі різко погіршилася після президентських виборів в серпні 2020 року, констатують "Репортери без кордонів". Відтоді влада заблокувала десятки журналістських сайтів і затримала понад 400 працівників ЗМІ, більшість з них тимчасово.

Білорусь посідає 158-е місце зі 180 в рейтингу свободи преси.

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