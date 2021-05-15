 В ОБСЄ занепокоєні ситуацією навколо білоруського порталу Tut.by | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

В ОБСЄ занепокоєні ситуацією навколо білоруського порталу Tut.by

Атака влади Білорусі на незалежне онлайн-видання Tut.by ще раз підкреслює тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів у країні, заявили в ОБСЄ.

Прапори країн-членів ОБСЄ

Прапори країн-членів ОБСЄ

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) занепокоєні діями білоруської влади щодо одного з найпопулярніших у країні незалежних новинних порталів Tut.by. Події навколо цього онлайн-ЗМІ "ще раз підкреслюють тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів" в Білорусі, заявила в вівторок, 18 травня, представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

Вона підкреслила, що блокування порталу, який у грудні був позбавлений статусу засобу масової інформації, є крайнім заходом та непропорційним втручанням у діяльність ЗМІ. Представниця ОБСЄ закликала владу в Мінську "повернути назад цю небезпечну тенденцію, що негативно позначається на свободі ЗМІ та свободі слова в Білорусі". За словами Рібейро, вона і надалі уважно стежитиме за розвитком ситуації в цій країні.

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Нагадаємо, що раніше того ж дня були проведені обшуки в редакції Tut.by, регіональних відділеннях та вдома в кількох співробітників порталу, зокрема в головної редакторки Марини Золотової, її заступника Максима Гайка та журналістки Олени Толкачевої. Була вилучена техніка, а також документи в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Сайт видання було заблоковано. Золотову відвезли на допит

 у департамент фінансових розслідувань.  

Крім того, були затримані щонайменше 13 співробітників видання: повідомляється в Telegram-каналі Tut.by. Дехто з них після допитів були звільнені під підписку про нерозголошення. Білоруська влада обвинувачує ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" в податкових махінаціях. У пресслужбі Комітету держконтролю заявили, що стосовно "посадових осіб" компанії порушено кримінальну справу про ухиляння від "сплати податків, зборів в особливо великому розмірі".

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