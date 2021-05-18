Білорусь: журналістку Tut.by звільнили після 6 місяців ув'язнення

Журналістка білоруського видання Tut.by Катерина Борисевич, яка провела за ґратами шість місяців у справі про "розголошенні лікарської таємниці", у середу, 18 травня, вийшла на свободу.

Останнє місце тримання Борисевич - жіноча колонія міста Гомель, повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Як написали журналісти Tut.by в Telegram-каналі видання, під колонією, коли Борисевич вихода на волю, чергували міліцейський спецтранспорт, а також "легковик, в якому перебувала людина в погонах".

У чому звинувачували Катерину Борисевич

Суд Московського району Мінська 2 березня виніс обвинувальні вироки Катерині Борисевич та лікарю Лікарні швидкої медичної допомоги Артему Сорокіну. Їх визнали винними у тому, що вони повідомили про відсутність алкоголю в крові активіста Романа Бондаренка, який помер після затримання силовиками від травм, всупереч твердженням білоруської влади. Борисевич засудили до шести місяців колонії та штрафу, Сорокіна - до двох років позбавлення волі з відстрочкою на рік і штрафу.

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Дані, які нібито надав Борисевич Сорокін, на переконання суду Мінська становили "лікарську таємницю", а їх передача відбулася "без згоди пацієнта або інших уповноважених осіб".

На підставі цієї інформації Борисевич підготувала для Tut.by матеріал, в якому йшлося про те, що у Романа Бондаренка, побитого на "площі Змін" і померлого в лікарні, було 0 проміле алкоголю в крові. Це суперечило версії Слідчого комітету та Олександра Лукашенка, який стверджував, що Бондаренко був п'яний. Дії Борисевич і Сорокіна, на думку обвинувачення, "негативно вплинули на стан правопорядку і спричинили тяжкі наслідки".

Смерть Романа Бондаренка

Нагадаємо, Бондаренка побили на "площі Змін" у Мінську, коли спробував заговорити з людьми, котрі знімали з парканів біло-червоні-білі стрічки. Після бійки невідомі люди завантажили його в мікроавтобус і доставили в центральний РУВС Мінська, а згодом - до лікарні з важкими травмами. Бондаренко помер в лікарні ввечері 12 листопада 2020 року, лікарі говорили, що шансів вижити у нього практично не було.

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Пізніше, 18 лютого, більш ніж через три місяці після смерті Бондаренко, генпрокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть з необережності. При цьому відомство наголосило, що "причетність співробітників органів внутрішніх справ до заподіяння Бондаренко тілесних ушкоджень не встановлена".