У Білорусі затримали лікаря за правду про жертву силовиків

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо лікаря, який розповів ЗМІ про результати обстеження Романа Бондаренка, котрий загинув після побиття силовиками. Як йдеться в повідомленні відділу інформації Генпрокуратури, опублікованому в четвер, 19 листопада, в Telegram-каналі відомства, йдеться про відповідальність за статтею Кримінального кодексу про "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".
Читайте також: Протести у Білорусі: понад 900 затриманих, акцію у Мінську розігнали
"Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив у злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (Tut.by), якому повідомив дані про результати медичного огляду Романа Бондаренка", - вказується в пресрелізі. Відомство стверджує, що лікар міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги розголосив лікарську таємницю і при цьому надав недостовірну інформацію.
Тяжкі наслідки, які спричинили за собою ці дії, проявилися, на думку співробітників прокуратури, "у підвищенні напруження в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".
Читайте також: Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу
Крім лікаря лікарні швидкої допомоги, кримінальну справу порушено стосовно ще однієї неназваної особи. У Генпрокуратурі заявили, що підозрювані затримані.
Затримана журналістка, яка писала про Бондаренка
У той же час Tut.by повідомляє, що силовики обшукали квартиру журналістки цього видання Катерини Борисевич, яка готувала матеріал про Романа Бондаренка, забрали ноутбук, а потім відвезли її в СІЗО КДБ.
31-річний Роман Бондаренко був побитий 11 листопада у дворі свого будинку людьми в масках, які знімали з парканів біло-червоно-білі стрічки. Наступного дня він помер у лікарні, куди був доставлений напередодні з Центрального РУВС білоруської столиці з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) закликало притягнути до відповідальності винних у смерті Бондаренка. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) назвала його загибель "обурливим і ганебним результатом дій білоруської влади, які не тільки піддавали прямим і жорстоким репресіям власне населення, а й створили середовище, в якому можуть мати місце такі беззаконні насильницькі дії".
Читайте також: Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка
Звістка про загибель Бондаренка викликала в Білорусі нову хвилю протестів проти режиму Олександра Лукашенка і невиправданих насильства і жорстокості, до яких вдаються співробітники силових структур у своєму прагненні придушити масові виступи прихильників опозиції проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова