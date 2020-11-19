У Білорусі затримали лікаря за правду про жертву силовиків

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо лікаря, який розповів ЗМІ про результати обстеження Романа Бондаренка, котрий загинув після побиття силовиками. Як йдеться в повідомленні відділу інформації Генпрокуратури, опублікованому в четвер, 19 листопада, в Telegram-каналі відомства, йдеться про відповідальність за статтею Кримінального кодексу про "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

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"Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив у злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (Tut.by), якому повідомив дані про результати медичного огляду Романа Бондаренка", - вказується в пресрелізі. Відомство стверджує, що лікар міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги розголосив лікарську таємницю і при цьому надав недостовірну інформацію.

Тяжкі наслідки, які спричинили за собою ці дії, проявилися, на думку співробітників прокуратури, "у підвищенні напруження в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".

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Крім лікаря лікарні швидкої допомоги, кримінальну справу порушено стосовно ще однієї неназваної особи. У Генпрокуратурі заявили, що підозрювані затримані.

Затримана журналістка, яка писала про Бондаренка

Дивитись відео 00:57 Поділитись "Марш проти терору" в Мінську: силовики стріляють у повітря (01.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kjSB "Марш проти терору" в Мінську: силовики стріляють у повітря (01.11.2020)

У той же час Tut.by повідомляє, що силовики обшукали квартиру журналістки цього видання Катерини Борисевич, яка готувала матеріал про Романа Бондаренка, забрали ноутбук, а потім відвезли її в СІЗО КДБ.

31-річний Роман Бондаренко був побитий 11 листопада у дворі свого будинку людьми в масках, які знімали з парканів біло-червоно-білі стрічки. Наступного дня він помер у лікарні, куди був доставлений напередодні з Центрального РУВС білоруської столиці з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) закликало притягнути до відповідальності винних у смерті Бондаренка. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) назвала його загибель "обурливим і ганебним результатом дій білоруської влади, які не тільки піддавали прямим і жорстоким репресіям власне населення, а й створили середовище, в якому можуть мати місце такі беззаконні насильницькі дії".

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Звістка про загибель Бондаренка викликала в Білорусі нову хвилю протестів проти режиму Олександра Лукашенка і невиправданих насильства і жорстокості, до яких вдаються співробітники силових структур у своєму прагненні придушити масові виступи прихильників опозиції проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня.

Дивитись відео 01:20 Поділитись Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l21h Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)