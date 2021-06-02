Сайт білоруського видання "Наша Ніва" заблокований

Доступ до білоруського інтернет-ресурсу "Наша Ніва" (nn.by) обмежений. Про це в четвер, 8 липня, повідомило міністерство інформації Білорусі з посиланням на інформацію генпрокуратури про розміщення "інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації".

Тим часом портал Tut.by, що так само зазнає утисків з боку нинішньої влади Білорусі, повідомив у Telegram, що співробітники редакції "Наша Ніва" не виходять на зв'язок, у декого вдома проводять обшуки.

Правозахисники: Головред Мартинович може бути затриманий

Як повідомили в правозахисному центрі "Вясна", в редакції перебувають співробітники головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС РБ. Правозахисники передають, що є дані про імовірне затримання головного редактора видання Єгора Мартиновича. "Вясна" пише, що його, ймовірно, "вели люди в масках".

Крім того, за даними центру, обшук йде в будинку редактора Андрія Скурка. "Зв'язку з ним немає, у нього триває обшук, інформація від родичів", - уточнив заступник головного редактора Артем Гарбацевич. Він зазначив, що поки неясно, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

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"Нам невідомо, хто точно затриманий і чому - теж невідомо. Ми пробуємо розібратися, з ким немає зв'язку. Точно його немає з головним редактором Єгором Мартиновичем", - додав Гарбацевич.

Ще 26 березня редакція видання "Наша Ніва" заявила про злом новинного Telegram-каналу. Невідомі видалили всі новини за 25 березня і близько 1300 з більш ніж 90 тисяч фолловерів.

Крім того, були зламані акаунти трьох співробітників редакції, в тому числі заступника головного редактора Дмитра Панковца. Такі спроби злому відбувалися кілька ночей поспіль, зазначили у виданні.

Заблокований "дзеркальний" сайт "Єврорадіо"

Крім того, в Білорусі заблоковано "дзеркальний" сайт "Єврорадіо" - euroradio.pl. Читачі почали скаржитися на проблеми з доступом до нього ще 7 липня. Як передав центр "Вясна", при спробі зайти на сайт ресурсу виникало повідомлення: "Доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі рішення міністерства інформації Республіки Білорусь".

Раніше був заблокований основний сайт euroradio.fm.