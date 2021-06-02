Сайт білоруського видання "Наша Ніва" заблокований

Доступ до білоруського інтернет-ресурсу "Наша Ніва" (nn.by) обмежений. Про це в четвер, 8 липня, повідомило міністерство інформації Білорусі з посиланням на інформацію генпрокуратури про розміщення "інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації".
Тим часом портал Tut.by, що так само зазнає утисків з боку нинішньої влади Білорусі, повідомив у Telegram, що співробітники редакції "Наша Ніва" не виходять на зв'язок, у декого вдома проводять обшуки.
Правозахисники: Головред Мартинович може бути затриманий
Як повідомили в правозахисному центрі "Вясна", в редакції перебувають співробітники головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС РБ. Правозахисники передають, що є дані про імовірне затримання головного редактора видання Єгора Мартиновича. "Вясна" пише, що його, ймовірно, "вели люди в масках".
Крім того, за даними центру, обшук йде в будинку редактора Андрія Скурка. "Зв'язку з ним немає, у нього триває обшук, інформація від родичів", - уточнив заступник головного редактора Артем Гарбацевич. Він зазначив, що поки неясно, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.
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"Нам невідомо, хто точно затриманий і чому - теж невідомо. Ми пробуємо розібратися, з ким немає зв'язку. Точно його немає з головним редактором Єгором Мартиновичем", - додав Гарбацевич.
Ще 26 березня редакція видання "Наша Ніва" заявила про злом новинного Telegram-каналу. Невідомі видалили всі новини за 25 березня і близько 1300 з більш ніж 90 тисяч фолловерів.
Крім того, були зламані акаунти трьох співробітників редакції, в тому числі заступника головного редактора Дмитра Панковца. Такі спроби злому відбувалися кілька ночей поспіль, зазначили у виданні.
Заблокований "дзеркальний" сайт "Єврорадіо"
Крім того, в Білорусі заблоковано "дзеркальний" сайт "Єврорадіо" - euroradio.pl. Читачі почали скаржитися на проблеми з доступом до нього ще 7 липня. Як передав центр "Вясна", при спробі зайти на сайт ресурсу виникало повідомлення: "Доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі рішення міністерства інформації Республіки Білорусь".
Раніше був заблокований основний сайт euroradio.fm.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова