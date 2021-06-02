 Сайт білоруського видання ″Наша Ніва″ заблокований | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Сайт білоруського видання "Наша Ніва" заблокований

Рішення про обмеження доступу до "Нашої Ниві" ухвалило міністерство інформації Білорусі на підставі повідомлення прокуратури. За даними Tut.by, співробітники редакції не виходять на зв'язок, у декого вдома - обшуки.

Будівля Генпрокуратури в Мінську

Будівля Генпрокуратури в Мінську (архівне фото)

Доступ до білоруського інтернет-ресурсу "Наша Ніва" (nn.by) обмежений. Про це в четвер, 8 липня, повідомило міністерство інформації Білорусі з посиланням на інформацію генпрокуратури про розміщення "інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації".

Тим часом портал Tut.by, що так само зазнає утисків з боку нинішньої влади Білорусі, повідомив у Telegram, що співробітники редакції "Наша Ніва" не виходять на зв'язок, у декого вдома проводять обшуки.

Правозахисники: Головред Мартинович може бути затриманий

Як повідомили в правозахисному центрі "Вясна", в редакції перебувають співробітники головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС РБ. Правозахисники передають, що є дані про імовірне затримання головного редактора видання Єгора Мартиновича. "Вясна" пише, що його, ймовірно, "вели люди в масках".

Крім того, за даними центру, обшук йде в будинку редактора Андрія Скурка. "Зв'язку з ним немає, у нього триває обшук, інформація від родичів", - уточнив заступник головного редактора Артем Гарбацевич. Він зазначив, що поки неясно, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

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"Нам невідомо, хто точно затриманий і чому - теж невідомо. Ми пробуємо розібратися, з ким немає зв'язку. Точно його немає з головним редактором Єгором Мартиновичем", - додав Гарбацевич.

Ще 26 березня редакція видання "Наша Ніва" заявила про злом новинного Telegram-каналу. Невідомі видалили всі новини за 25 березня і близько 1300 з більш ніж 90 тисяч фолловерів.

Крім того, були зламані акаунти трьох співробітників редакції, в тому числі заступника головного редактора Дмитра Панковца. Такі спроби злому відбувалися кілька ночей поспіль, зазначили у виданні.

Заблокований "дзеркальний" сайт "Єврорадіо"

Крім того, в Білорусі заблоковано "дзеркальний" сайт "Єврорадіо" - euroradio.pl. Читачі почали скаржитися на проблеми з доступом до нього ще 7 липня. Як передав центр "Вясна", при спробі зайти на сайт ресурсу виникало повідомлення: "Доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі рішення міністерства інформації Республіки Білорусь".

Раніше був заблокований основний сайт euroradio.fm.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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