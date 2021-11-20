 Литва створила військову базу поблизу кордону з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2021

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Новини

Литва створила військову базу поблизу кордону з Білоруссю

Для розміщення додаткового військового контингенту збройні сили Литви створили військову базу поблизу кордону з Білоруссю.

Будівництво паркану на кордоні Литви та Білорусі

Будівництво паркану на кордоні Литви та Білорусі

Збройні сили (ЗС) Литви створили військову базу біля кордону з Білоруссю, щоб розмістити додатковий контингент військовослужбовців для посилення охорони кордону. Передова оперативна база (forward operating base) зведена у промисловому районі міста Друскінінкай поблизу кордонів з Білоруссю та Польщею, повідомили литовські ЗС у п'ятницю, 19 листопада.

Через напружену ситуацію на зовнішніх кордонах ЄС з Білоруссю Литва з 10 листопада запровадила на один місяць надзвичайний стан у прикордонній зоні. Уряд у Вільнюсі схвалив відповідну пропозицію МВС 9 листопада, того ж дня вона була підтримана сеймом.

Режим надзвичайного стану діє у п'ятикілометровій смузі вздовж усього литовсько-білоруського кордону, а також у пунктах реєстрації та утримання біженців та в радіусі 200 метрів навколо них. Раніше в одному з таких пунктів спалахнули заворушення, правоохоронні органи застосували сльозогінний газ.

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Ситуація на зовнішніх кордонах ЄС

В останні місяці країни ЄС Польща, Литва та Латвія відзначають потік мігрантів та біженців, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у прагненні цілеспрямовано створити хаос біля кордонів ЄС, щоб помститися за запроваджені санкції проти Мінська.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася 8 листопада, коли з білоруського боку до нього підійшли кілька тисяч мігрантів та біженців із Близького Сходу. Відтоді вони неодноразово здійснювали спроби силового переходу кордону у напрямку Польщі.

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Станом на 19 листопада ЗМІ повідомляли про те, що табір мігрантів біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця" на білорусько-польському кордоні спорожнів. Білоруська сторона перемістила більшість людей звідти у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Дивитись відео 05:46

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