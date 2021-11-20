Естонія почала зводити тимчасову огорожу на кордоні з Росією

На сухопутному кордоні Естонії з Росією розпочалися роботи зі зведення тимчасової огорожі, заявив у суботу, 20 листопада, начальник оперативного штабу Східної префектури Урмас Ельм. Насамперед огорожу встановлять у Нарві на північному сході країни та на берегах річки Піуза на південному сході республіки, підтвердив заступник гендиректора департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічов.

На кордоні планується встановити високотехнологічне обладнання, зокрема електронну охоронну систему. Крім того, тут будуть використовувати безпілотники, і будь-який перетин фіксуватиметься сенсорами, попереджає влада Естонії. На приблизно 90-кілометровій ділянці кордону також передбачається будівництво паркану заввишки 2,5 метра.

Зведення кордону у прискореному темпі

На естонському боці вже облаштовано близько 25 кілометрів кордону та ведуться роботи на наступній ділянці завдовжки 39,5 кілометра. Загальна протяжність естонсько-російської прикордонної лінії становить 338 кілометрів. Із них 76 кілометрів проходять річкою Нарва і ще 127 кілометрів - Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 кілометрів розташований здебільшого на важкопрохідній місцевості та в лісових районах. Тому влада вважає за необхідне звести прикордонну інфраструктуру лише довжиною 115 кілометрів.

У зв'язку з будівельними роботами у прикордонних з Росією районах країни до 26 листопада заборонені польоти літаків та безпілотних літальних апаратів.

Нині між країнами немає юридично оформленого кордону. Прикордонний договір між МЗС двох країн був підписаний у 2014 році, але досі не ратифікований.

Затверджений раніше план передбачав облаштування кордону з Росією до 2026 року. Однак роботи зі зведення тимчасових огорож ведуться у прискореному темпі у зв'язку із ситуацією з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Помста Лукашенка за санкції ЄС

За останні півроку країни Євросоюзу, в першу чергу, Польща, Литва і Латвія спостерігають збільшення потоку мігрантів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у намаганні цілеспрямовано створити хаос біля кордонів Євросоюзу як помста за введені проти Мінська європейські санкції.

Вкотре ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася 8 листопада, коли з білоруського боку до неї підійшли кілька тисяч мігрантів із Близького Сходу. З того часу вони продовжують спроби силового переходу кордону в напрямку Польщі, кидаючи в прикордонників каміння, використовуючи сльозогінний газ і засліплюючи їх лазерами. У відповідь польські прикордонники використовують водомети.

У суботу, 20 листопада, прикордонна служба Польщі повідомила про 195 спроб мігрантів прорватися через кордон за добу. За даними прикордонників, найбільша група налічувала до 200 осіб.