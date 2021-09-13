Країни Балтії і Польща стурбовані загрозами з боку Білорусі та Росії

Міністри оборони на закордонних справ країн Балтії та Польщі під час зустрічі у столиці Латвії Ризі у понеділок, 13 вересня, обговорили спільну протидію звичайним та гібридним загрозам на їхніх зовнішніх кордонах.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що країни Балтії та Польща відчувають "дефіцит безпеки". "Ми маємо справу з безпрецедентними гібридними загрозами", - зауважив він, цитує агенція новин dpa. З огляду на ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю, а також масштабні російсько-білоруські спільні військові маневри "Захід-2021", чотири країни закликали членів НАТО і Євросоюзу до єдності.

Уряди Литви, Польщі та Латвії звинувачують білоруського правителя в організації на їхніх кордонах потоків біженців з кризових регіонів. Наприкінці травня цього року Лукашенко, у відповідь на посилення санкцій ЄС щодо Білорусі, оголосив, що Мінськ більше не стримуватиме потоки мігрантів на кордонах з країнами ЄС.

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Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау повідомив, що Варшава готується до "подальшого міграційного тиску" з боку Білорусі та розраховує на підтримку у протидії цьому з боку інших держав ЄС. Своєю чергою його латвійський колега Едгарс Рінкевичс закликав ЄС створити нові правові норми міграційної політики та виділити фінансові ресурси для забезпечення надійності східних кордонів ЄС. А глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс також вказала на навчання "Захід-2021", які викликають "найбільші занепокоєння щодо безпеки у регіоні". Вона також розкритикувала Росію за відсутність прозорості під час підготовки та проведення цих навчань.

Паркан між Литвою і Білоруссю

У понеділок в уряді Литви також повідомили про плани розпочати у вересні анонсоване раніше будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, який має на меті допомогти боротися з нелегальними перетинами кордону мігрантами з білоруського боку. Перші 110 кілометрів чотириметрової загорожі з колючим дротом мають звести до квітня 2022 року, ще 400 кілометрів паркану планують завершити до вересня наступного року. При цьому загорожа буде відсутня на ділянках кордону при проляганні через водойми. Загалом довжина литовсько-білоруського кордону становить близько 670 кілометрів.

З початку цього року понад 4100 мігрантів, переважно з країн Азії та Близького Сходу, перетнули литовського-білоруський кордон.

У серпні влада Польщі також заявила, що збудує паркан на кордоні з Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.