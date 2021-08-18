Польща збудує 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю

Влада Польщі планує збудувати паркан на кордоні з Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак. "На кордоні з Білоруссю буде встановлене нову, міцнішу огорожу висотою у два з половиною метри", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, "на допомогу прикордонникам спрямують більше солдатів". "Про деталі участі збройних сил (в охороні кордону, - Ред.) буде повідомлено незабаром", - додав міністр.

Тим часом Литва заявила в понеділок, що завершить будувати стіну уздовж кордону з Білоруссю довжиною 508 кілометрів у серпні наступного року, зазначає Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Польщі повідомило, що спецслужби країни почали укріплювати кордон з Білоруссю колючим дротом, щоб захиститися від потоку біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. За даними міністерства, колючий дріт був вже встановлений на майже 100 із 418 кілометрів кордону, тоді ж анонсувалося встановлення ще на 50 кілометрах кордону. У міноборони Польщі наголошували, що пріоритетом уряду є безпека польських громадян.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький своєю чергою звинуватив Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад до Білорусі, а Польща, Литва і Латвія, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти та сутички. "Шантаж Лукашенка не примусить нас прийняти будь-кого", - заявив Моравецький журналістам минулої середи, 18 серпня.

Того ж дня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про відправлення до Литви, Латвії та Польщі додаткових груп експертів, а також технічного обладнання. Крім того, Єврокомісія має надати більше коштів на боротьбу з нелегальною міграцією.