Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання "Захід-2021"

Військові Росії й Білорусі розпочали в п'ятницю, 10 вересня, практичну фазу спільних стратегічних навчань "Захід-2021". З 10 по 16 вересня практичні дії військ обох країн проводитимуться на дев'яти полігонах на території РФ і на п'яти полігонах Білорусі, а також в південній частині Балтійського моря, повідомило міноборони РФ.

Загалом у цих навчаннях візьмуть участь близько 200 тисяч осіб, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 артсистем, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів.

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Близько 2,5 тисячі російських військових спрямовані в рамках навчань у Білорусь. На навчання "Захід-2021" прибули також іноземні контингенти - близько 500 військовослужбовців Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Пакистану і Шрі-Ланки, повідомили в Західному військовому окрузі.

9 вересня заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив на відкритті навчання "Захід-2021", що маневри "мають суто оборонний характер", цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Паралельно з навчанням "Захід-2021" Північний флот Росії розпочав великі маневри в Арктиці. У них беруть участь близько 50 кораблів, 120 літаків і вертольотів, а також близько 8 тисяч військовослужбовців.

НАТО критикує за непрозорість

Такі масштабні маневри військових РФ і Білорусі викликали критику з боку Північноатлантичного альянсу (НАТО). Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до більшої прозорості. У минулому число учасників маневрів було більше, ніж оголошувалося, сказав він. "Тому ми будемо пильнувати", - сказав він.

У Альянсі вказують, зокрема, на те, що з часу закінчення "холодної війни" Росія не відкрила жодного навчання для спостерігачів, як те вимагають міжнародні угоди. Якщо в заході беруть участь понад 13 000 військовослужбовців, участь спостерігачів є обов'язковою, ідеться в повідомленні.