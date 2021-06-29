 Російська армія починає навчання в анексованому Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Новини

Російська армія починає навчання в анексованому Криму

Масштабні навчання російської армії починаються 9 серпня на 20 полігонах в Росії, а також у анексованому Криму та самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.

Російські військові в Криму

Російські військові в Криму (фото з архіву)

У Росії, а також у анексованому Москвою українському Криму та в самопроголошених "Республіці Абхазія" і  "Республіці Південна Осетія" в понеділок, 9 серпня, починаються масштабні батальйонні тактичні навчання всіх родів військ Південного військового округу (ПВО) РФ із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ПВО. Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в анексованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, а також у самопроголошеній "Республіці Абхазія" і "Республіці Південна Осетія" на території Грузії.

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Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ. Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації. Також щодня планується участь у навчаннях кораблів та понад 80 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, що 5 серпня в Таджикистані почалися масштабні спільні військові навчання за участю російських, узбецьких і таджицьких військовослужбовців.

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