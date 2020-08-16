 На Львівщині розпочалися міжнародні тактичні навчання ″Три Мечі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Новини

На Львівщині розпочалися міжнародні тактичні навчання "Три Мечі"

Понад 1200 військовослужбовців відпрацюють захист території від зовнішнього агресора. У навчаннях беруть участь литовці, поляки, українці та американці.

Українські та американські солдати на спільних навчаннях на Львівщині

Українські та американські солдати на спільних навчаннях на Львівщині. Фото з архіву

У Львівській області в понеділок, 19 липня, розпочалися міжнародні тактичні навчання "Три Мечі-2021". "Три Мечі" вперше проводять в Україні. Про це повідомила на Facebook пресслужба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

У навчаннях беруть участь понад 1200 військовослужбовців і 200 бойових машин із чотирьох країн-учасниць: Литви, Польщі, України та Сполучених Штатів Америки. Україну представляє підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Навчання триватимуть до 30 липня. Учасники відпрацьовуватимуть спільні завдання з оборони території від зовнішнього агресора.

"Три Мечі" - продовження партнерської програми міжнародної військової співпраці між Литвою, Польщею та Україною, зазначили в Генштабі ЗСУ.

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