В Україні почалися міжнародні військові навчання "Козацька булава-2021"

Участь у навчаннях візьмуть близько двох тисяч військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки п'яти країн-партнерів.
В Україні у понеділок, 12 липня, на базі міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів у Миколаївській області почалися міжнародні українсько-британськівійськові навчання "Козацька булава-2021" (Cossack Mace). Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
В них беруть участь представники командування Сухопутних військ України, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFAIR та інші.
Міжнародні військові навчання відбуватимуться з 12 по 24 липня. Участь у навчаннях візьмуть близько двох тисяч військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн - України, США, Великобританії, Канади та Швеції.
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