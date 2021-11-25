Меркель: ЄС має бути єдиним у випадку нових санкцій щодо Росії через Україну

ЄС має бути єдиним у питанні запровадження подальших санкцій проти Росії в разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Сході України. Про це заявила виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 25 листопада, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляється на сайті Меркель.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну, це абсолютно ясно", - наводить слова Меркель інформаційна агенція Reuters. При цьому, за її словами, найкращим варіантом завжди має бути розрядка ситуації.

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Меркель шкодує, що Росія не погодилась на ще один саміт у "нормандському форматі"

Чинна федеральна канцлерка Німеччини також висловила жаль з приводу того, що ані російський президент, ані міністр закордонних справ РФ до кінця терміну її повноважень не були готові ще раз провести зустріч у "нормандському форматі" на високому рівні. "Це було б хорошим сигналом того, що всі сторони зацікавлені у вирішенні української теми", - сказала Меркель.

Вона запевнила польського прем'єр-міністра у "повній солідарності" Німеччини з Польщею з огляду на ситуацію на кордоні країни з Білоруссю. "Ми разом переконані, що ситуація була спричинена тим, що Білорусь задля гібридної атаки заманила мігрантів", - зазначила Меркель. Метою цих дій, за її словами, було дестабілізувати й послабити не лише Польщу, а й увесь Євросоюз.

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Польща виступає за додаткові санкції проти Білорусі

Для того, щоб не допустити потрапляння мігрантів з Білорусі до ЄС, Польща спрямувала на кордон військових та поліцію, розповів Матеуш Моравецький. За його словами, таким чином країна захищає ЄС і Німеччину від "великої хвилі" мігрантів. Прем'єр-міністр Польщі вважає, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти Мінська.

Меркель своєю чергою зазначила, що Польща робить все можливе, аби уникнути подальшої ескалації на кордоні. При цьому в. о. канцлера ФРН висловила занепокоєння складними умовами, з якими стикаються мігранти з обох боків кордону. "Ми зацікавлені в тому, щоб про людей у Білорусі дбали по-людськи, - сказала Меркель. - Ми також обговорили гуманітарну ситуацію на польському боці кордону".

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Нагадаємо, що Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь, із травня 2021 року. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.