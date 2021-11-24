Правозахисники звинуватили Білорусь та Польщу в порушеннях прав людини у прикордонні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) зі штаб-квартирою у Нью-Йорку звинуватила Білорусь та Польщу в серйозних порушеннях прав людини у випадку мігрантів та шукачів притулку на білорусько-польському кордоні. "Білорусь зрежисувала цю ситуацію без врахування праволюдських наслідків, але й Польща несе свою частку відповідальності за вкрай важке становище людей у прикордонні", - заявила в середу, 24 листопада, старша дослідниця HRW з питань Європи і Центральної Азії Лідія Галл.

Правозахисниця вказує на те, що прикордонники по кілька днів чи тижнів "ганяють людей туди-сюди в умовах осінніх холодів, при цьому гуманітарна допомога, необхідність якої відчувається надзвичайно гостро, блокується з обох боків".

"Люди, які опинилися в пастці на білоруському боці або в безвиході вже в Польщі, розповідали моторошні історії про те, як їм доводилося в холод упродовж діб чи навіть тижнів без їжі та води пробиратися через ліси, болота та річки. (...) Щонайменше 13 людей внаслідок перебування у таких важких умовах померли, зокрема однорічний сирійський хлопчик", - вказують у HRW.

На підставі інтерв'ювання 19 людей у жовтні 2021 року в HRW дійшли висновку, що польські прикордонники порушують право людей на притулок, визнане законодавством Євросоюзу, і створюють для мігрантів ризики нелюдського поводження, що принижує їхню гідність. Тоді як поводження з людьми білоруських прикордонників досягає рівня "нелюдського чи такого, що принижує гідність, а в деяких ситуаціях - тортур".

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У заяві HRW також наголошується, що Єврокомісія досі публічно не прокоментувала жорсткі дії Польщі на кордоні з Білоруссю і не вимагала скасувати заборону доступу ЗМІ та гуманітарних організацій до прикордонних територій.

Польща має припинити витіснення мігрантів - HRW

Правозахисники закликали Мінськ негайно покласти край свавіллю щодо мігрантів, забезпечити доступ до гуманітарної допомоги і надати можливість повернутися на батьківщину тим, хто цього забажає.

Аби уникнути нових смертей, HRW закликала Євросоюз та його держав-членів домогтися того, щоб Польща невідкладно відкрила гуманітарний доступ до прикордонних районів, закритих сьогодні для тих, хто готовий надати допомогу. "Польща також має припинити незаконне витіснення мігрантів назад до Білорусі, де їм загрожує нелюдське ставлення. Натомість потрібно забезпечити людям можливість подавати прохання про притулок та гідні умови розміщення", - наголосили правозахисники.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до кордону Польщі з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони час від часу намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі.

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Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.