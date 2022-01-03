Збройна промисловість Німеччини готується до труднощів з експортом

Представники збройної промисловості Німеччини остерігаються істотних труднощів через обмеження експорту, заплановані новим урядом країни. "Перші заяви членів нового федерального уряду вказують на те, що у найближчому майбутньому експорт озброєнь до країн, які не входять до складу ЄС та НАТО, практично не повинен більше розглядатися", - зазначив Ганс Крістоф Ацподін (Hans Christoph Atzpodien), генеральний директор Федерального об'єднання підприємств оборонної промисловості та фірм, які виробляють обладнання для забезпечення безпеки (Bundesverband der Deutschen Sicherheits-und Verteidigungsindustrie, BDSV). Його слова цитує у понеділок, 3 січня, агенція dpa.

Можливі зазори у постачанні закриватимуться іншими державами, а участь німецьких компаній у європейських збройових проєктах скорочуватиметься, попередив Ацподін.

Наразі достатньо політичних рекомендацій влади ФРН

Нова правляча коаліція у ФРН, яка складається з соціал-демократів, Зелених та вільних демократів, раніше говорила, що має намір обмежити експорт озброєнь до держав, які знаходяться за межами Європейського Союзу та НАТО. Для більш ефективного контролю планується ухвалити відповідний закон. Наразі для видачі дозволів на експорт зброї із ФРН достатньо лише політичних рекомендацій.

Ганс Крістоф Ацподін остерігається, що новий закон ускладнить умови міжнародного співробітництва для німецьких виробників і наполягає на загальноєвропейському рішенні. На його думку, "виключно національним підходом" проблему не врегулювати.

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Закон про контроль експорту зброї

Попередній уряд Німеччини на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel) за останні дев'ять днів при владі дозволив експортувати озброєння майже на п'ять мільярдів євро - більше, ніж за дев'ять попередніх місяців 2021 року. При цьому левова частка озброєнь призначена для Єгипту - країни, яку критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Лівії та Ємені.

Новий міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 грудня 2021 року закликала зробити жорсткішими правила, на підставі яких у Німеччині видаються відповідні дозволи. "Ми як коаліція дали ясно зрозуміти, що уважно вивчимо політику, яка існувала за останні роки у сфері експорту озброєнь. Тому ми працюємо над законом про контроль експорту озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв повинні видаватися дозволи", - зазначила Бербок.

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