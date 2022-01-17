Німеччина не змінила позицію щодо постачання зброї Україні - глава МЗС

Позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї Україні, враховуючи загальну політику експорту зброї Берліна, залишається незмінною. Про це заявила у понеділок, 17 січня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

"Те, що було сказано кілька місяців тому, незмінне…Позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї, враховуючи відповідну політику експорту зброї, відома, і це пояснюється також і нашою історією", - сказала Бербок.

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Нова правляча коаліція у ФРН, яка складається з соціал-демократів, Зелених та вільних демократів, раніше говорила, що має намір обмежити експорт озброєнь до держав за межами Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Бербок є співголовою партії Зелених

Водночас німецька міністерка згадала про історичну відповідальність Німеччини перед Україною і запевнила, що Берлін робитиме все, щоб не допустити подальшої ескалації кризи. "Німецький внесок щодо підтримки безпеки України є досить широким. У минулому ми підтримували Україну в плані лікування українських військових у Німеччині, Берліні. Ми допомогли встановити військовий пересувний лазарет", - запевнила міністерка.

При цьому вона наголосила, що є одностайна позиція з боку ЄС, НАТО, Великої сімки, що подальша агресія проти України матиме високу ціну для РФ - політичну, економічну та практичну.

Діалог триватиме

Своєю чергою, український міністр Кулеба заявив, що діалог України та Німеччини з питання постачань зброї для захисту територіальної цілісності триватиме. "Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту… І ми над цим щодня працюємо, і в нас є дуже непогані результати. Наш діалог із Німеччиною з цього питання також триватиме", - сказав Кулеба.

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Перезапуск "нормандського формату"

Крім того, Бербок анонсувала свій новий візит до України разом із главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. "Ми вдвох незабаром знову відвідаємо Україну, поїдемо до контактної лінії на Донбасі, оскільки останніми тижнями я отримала інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення: жінки, діти, молодь, літні люди. Ми втратили їх з поля зору", - сказала Бербок.

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Під час спільного візиту Бербок, Ле Дріан та Кулеба планують детально обговорити перспективи зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Бербок пообіцяла зробити усе можливе, аби "перезапустити та наповнити життям "нормандський формат", який покликаний знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі.

"Кримська платформа"

Також, за словами Кулеби, Німеччина стане співголовою "Кримської платформи" за напрямом політики невизнання анексії українського півострова Росією. Український міністр нагадав, що раніше МЗС України запропонувало партнерам очолити в рамках "Кримської платформи" один із п'яти напрямів її роботи.

"Кримська платформа" - українська ініціатива, покликана повернути ситуацію на анексованому Росією півострові до міжнародного порядку денного. Установчий саміт платформи відбувся у Києві в серпні та викликав різку критику в Москві. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв у своїй статті назвав ініціативу "дебільною".

У грудні "Кримська платформа" гостювала в Берліні. Організаторами подіумної дискусії стали Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP), посольство України та український журнал із зовнішньої політики UA: Ukraine Analytica.